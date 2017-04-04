В Петербурге нашедшего взрывное устройство инспектора представят к награде

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Инспектора по станции "Площадь восстания", нашедшего неразорвавшееся взрывное устройство, а также машиниста поезда и дежурную по станции "Технологический институт" представят к наградам, сообщил начальник Петербургского метрополитена Владимир Гарюгин.

Гарюгин зачитал список сотрудников метрополитена, которые будут награждены.

"(Машинист поезда) Александр Каверин, инспектор по станции Альберт Сибирский, который обнаружил (взрывное устройство) на "Площади восстания", и Нина Шмелева, дежурная по станции "Технологический институт", которая очень много сделала", — сказал Гарюгин.

Он добавил, что их ждет и поощрение.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

По последним данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, при взрыве в метро погибли 14 человек, в стационарах города находятся 49 пострадавших, 13 человек ранее были отпущены домой.