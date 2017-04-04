Петербургское метро возобновило работу в полном объеме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Санкт-Петербургский метрополитен утром во вторник возобновил работу в полном объеме после теракта, сообщает администрация губернатора.

"Петербургский метрополитен с утра начал работу в полном объеме: по всем линиям и станциям", — говорится в сообщении.

Тем не менее, по информации администрации губернатора Петербурга, до 10 часов утра продолжится движение автобусов-дублеров по маршруту 2М (60 автобусов, от станции "Петроградская" до станции "Московская"). Усиленные и измененные маршруты городского электротранспорта будут действовать весь день.