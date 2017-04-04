В Петербурге начался трехдневный траур после взрыва в метро

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Трехдневный траур, о котором ранее объявляли власти Петербурга, начался во вторник в связи с взрывом в метро, в результате которого, по последним данным Национального антитеррористического комитета, погибли 11 человек и пострадали 45.
Между тем следствие прорабатывает различные версии произошедшего в перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В частности, источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый, возможно, совершивший теракт, находился в тесной связи с радикальными исламистами. Также, по словам источника, версия о том, что в петербургском метро действовал террорист-одиночка, является лишь одной из нескольких.
Число пострадавших растет
Также был начат розыск организаторов и исполнителей взрыва.
При этом главное управление МЧС по Санкт-Петербургу ночью опубликовало список пострадавших при взрыве, которые находятся в лечебных учреждениях города. В сообщении перечислен 51 человек.
Крови достаточно
Как сообщила администрация Петербурга, больницы, в которые доставлены пострадавшие при взрыве, полностью обеспечены донорской кровью.
При этом глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, которая прибыла в Петербург, несмотря на то, что нехватки нет, призвала жителей города принять участие в донорских акциях, так как при таких трагедиях "не бывает ненужной крови".
По ее данным, утром Минздрав РФ проведет консилиум по видеоконференцсвязи с ведущими московскими центрами и главными внештатными специалистами, которые обсудят план лечения пострадавших.
Вашингтон хочет помочь
Вскоре после случившейся трагедии главе российского государства Владимиру Путину, ранее возложившему цветы у станции метро "Технологический институт", позвонил его американский коллега Дональд Трамп, который передал россиянам слова поддержки.
"В телефонном разговоре с Владимиром Путиным Дональд Трамп выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате варварского теракта, совершенного в петербургском метро, и просил передать слова поддержки российскому народу", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин поблагодарил своего американского коллегу за проявленную солидарность", — рассказал Песков.
В свою очередь Белый дом позже сообщил, что в ходе телефонного разговора Трамп предложил Путину помощь в привлечении виновных в трагедии к ответственности.
Теракт налицо
Как заявил Песков, произошедшую трагедию называть терактом с юридической точки зрения нельзя, так как следствие должно проверить все существующие версии.
"Все признаки теракта налицо, но следствие обязано рассматривать абсолютно все версии", — сказал Песков.
"С юридической точки зрения (называть терактом) пока нельзя, потому что по мере того, как версии будут отсеиваться, следственные органы смогут однозначно сказать, что это теракт. Признаки теракта налицо. Но существует определенный порядок следствия", — отметил он.
Между тем источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что подозреваемый в подрыве бомбы в метро имел связи с радикальными исламистами.
"Подозреваемый в террористическом акте находился в тесной связи с радикальными исламскими группировками, действующими на территории России. При этом сами группировки уже находились в разработке спецслужб", — отметил собеседник агентства.
Выходец из Средней Азии
Источник также рассказал, что в предварительном эпицентре взрыва было обнаружено тело, принадлежащее выходцу из Средней Азии, но называть его террористом-смертником слишком рано.
"В возможном эпицентре взрыва обнаружено тело выходца из одной среднеазиатской страны. Однако называть его террористом-смертником слишком преждевременно", — сообщил собеседник агентства.
Между тем ряд СМИ сообщил, что гражданин Казахстана мог быть исполнителем теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля. Эту информацию, в свою очередь, прокомментировали в МИД Казахстана, где заявили, что говорить о причастности казахстанца к трагедии преждевременно.
Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ануар Жайнаков в своем аккаунте в Facebook написал, что поиски 22-летнего гражданина страны Максима Арышева, который был в момент взрыва в метро и перестал выходить на связь после произошедшего, еще продолжаются.
Жайнаков проинформировал, что к генеральному консулу Казахстана в Санкт-Петербурге поступил телефонный звонок от Арышевой Ирины из Алма-Аты, которая сообщила, что после появившейся информации о взрыве на связь перестал выходить ее сын — Арышев Максим Витальевич, 1996 года рождения. В Санкт-Петербурге Арышев проживает вместе со своей девушкой и родственниками. По сведениям родственников, Максим в последний раз выходил на связь в 14.30 3 апреля и сообщил, что возвращается домой после занятий в университете со станции "Сенная площадь" через "Технологический институт".
Ситуация на контроле
Как рассказал Песков, глава государства в постоянном режиме получает информацию от спецслужб по взрыву в петербургском метро.
Он рассказал, что президенту на совещании в управлении ФСБ доложили о предварительных результатах начальных следственных действий по делу о взрыве.
"Там принимали участие представители ФСБ, МЧС, МВД, Росгвардии. Доложили о предварительных итогах первоначального этапа следственных действий", — сказал Песков.
В свою очередь официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что расследование уголовного дела находится на личном контроле председателя ведомства Александра Бастрыкина.