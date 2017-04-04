Глава Минздрава Скворцова провела первую планерку в Петербурге

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова прибыла в Санкт-Петербург, где провела первую планерку по состоянию пациентов, пострадавших при взрыве в метро, сообщил РИА Новости директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай.

"(Министр) осматривает сейчас пациентов… Уже провела первую планерку. Дальнейшее будет зависеть от состояния пострадавших", — сказал он.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным НАК, в результате взрыва 11 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах.