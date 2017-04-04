В Петербурге начинается трехдневный траур в связи с взрывом в метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Трехдневный траур начинается в Санкт-Петербурге со вторника в связи с взрывом. О траурных мероприятиях ранее сообщил пресс-секретарь губернатора Георгия Полтавченко Андрей Кибитов.
"По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко с завтрашнего дня в городе объявляется трехдневный траур", — ранее сообщил Кибитов в своем микроблоге в Twitter.
ВНИМАНИЕ:По распоряжению губернатора СПб Г.Полтавченко с завтрашнего дня в городе объявляется трехдневный траур.— Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) 3 апреля 2017 г.
Официальный сайт городской администрации в связи с произошедшим трагическим событием окрашен в черно-белые цвета.