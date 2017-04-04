В Петербурге начинается трехдневный траур в связи с взрывом в метро

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (226)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Трехдневный траур начинается в Санкт-Петербурге со вторника в связи с взрывом. О траурных мероприятиях ранее сообщил пресс-секретарь губернатора Георгия Полтавченко Андрей Кибитов.

В понедельник около 14.30 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате 11 человек погибли, 45 пострадали. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт".

"По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко с завтрашнего дня в городе объявляется трехдневный траур", — ранее сообщил Кибитов в своем микроблоге в Twitter.

ВНИМАНИЕ:По распоряжению губернатора СПб Г.Полтавченко с завтрашнего дня в городе объявляется трехдневный траур. — Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) 3 апреля 2017 г.

Официальный сайт городской администрации в связи с произошедшим трагическим событием окрашен в черно-белые цвета.