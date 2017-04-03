Пользователи соцсетей соболезнуют родным погибших в петербургском метро

КАЛИНИНГРАД, 3 апр — РИА Новости. Пользователи социальных сетей по всей стране соболезнуют родным погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга и пишут слова поддержки пострадавшим.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила о 10 погибших и 47 пострадавших.

Пользователи пишут: "Пожелайте здоровья выжившим, помолитесь за погибших и за своих родных", "Дорогой Питер, мысленно с Вами… Соболезную…"

В память о погибших некоторые пользователи разместили картинки с изображением зажженных свечей.

© РИА Новости. Кирилл Чулков Цветы и свечи в память о погибших во время взрыва у станции "Сенная площадь" в Петербурге

"Сегодня идем с сестрой на Сенную площадь. Говорят, все туда цветы понесут и свечи. Какой кошмар. Собираемся в 20.00. И Вы тоже не оставайтесь равнодушными", — пишет пользователь под ником Яночка Дубровская.

Некоторые, напротив, призывают избегать публичных мест и не выходить без необходимости на улицы.

"Кто может — находитесь сегодня дома и воздержитесь от посещения публичных мест. Не выходите из дома. Отмените вечерние прогулки с детьми. Не выпускайте школьников на улицу. Кто на работе — воздержитесь от поездки домой до момента минимизации пробок в городе. Дайте время властям взять ситуацию под свой контроль. Опасайтесь попадание в места массового скопления людей и автомобилей", — пишет пользователь под ником Дина Волк.

Инна Панкратова написала "ВКонтакте", что во время взрыва ее муж и старший сын были в метро, "очень близко от места трагедии". "Муж видел искореженную дверь вагона на Техноложке", — сообщила она.

"Мы направлялись на вокзал. Буквально за полчаса до взрыва находились в этом метро. Это ужасно", — пишет на своей странице "Вконтакте" Юлия Сагателян.

Социальная сеть Facebook в понедельник активировала кнопку "Я в безопасности" для жителей Санкт-Петербурга после взрыва в метро. "ВКонтакте" ввела автоматическую публикацию о безопасности пользователей в Петербурге.

Подробнее о взрыве в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>