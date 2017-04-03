Люди несут цветы и свечи к станции "Сенная площадь" в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Цветы и свечи появились возле станции метро "Сенная площадь" в Петербурге, где в понедельник днем прогремел взрыв, передает корреспондент РИА Новости.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По информации министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, в результате случившегося 10 человек погибли, 37 госпитализированы. Еще один взрыв, на станции "Площадь восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельной бомбы. СК РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт), намерено также проверить и все другие возможные версии этого происшествия.

"Мы не можем быть безучастными, когда в нашем городе, в нашей стране происходят такие чудовищные события", — сказал журналистам один из инициаторов акции около "Сенной площади" Александр Маликов.

"Нашу страну расколоть не получится. Сейчас скорбят представители всех религиозных конфессий, всех политических взглядов," — подчеркнул он.

На произошедшее в Санкт-Петербурге отреагировали и москвичи, вечером жители столицы идут к мемориалу города-героя Ленинград в Александровском саду в Москве, чтобы почтить память погибших. Люди возлагают к мемориалу красные гвоздики и говорят, что пришли поддержать жителей Санкт-Петербурга.