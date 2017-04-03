В новосибирском метро усиливают меры безопасности после ЧП в Петербурге

Взрывы в метро в Санкт-Петербурге (132)

НОВОСИБИРСК, 3 апр – РИА Новости. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга поручил усилить меры безопасности в метрополитене и на всем городском общественном транспорте, сообщил пресс-секретарь мэра Артем Роговский.

Ранее в понедельник в петербургском метро произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. По информации Национального антитеррористического комитета, есть погибшие и раненые.

"В связи с событиями в Санкт-Петербурге мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал поручение усилить меры безопасности в метрополитене и городском общественном транспорте", — сообщил пресс-секретарь мэра на своей странице в Facebook.

В свою очередь врио начальника пресс-службы управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Аягоз Ашимова сообщила РИА Новости, что вопросам антитеррористической безопасности на всех транспортных объектах, в том числе аэропортах и железнодорожных вокзалах, уделяется особое внимание, и работа по этому направлению ведется постоянно.

"Обеспечение охраны в данном контексте производится на постоянной основе. Нет какого-то снижения внимания к этому. Мы постоянно контролируем ситуацию, сотрудники работают на входах и на выходах в вокзалы и аэропорты", — сказала собеседница агентства.

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