В казанском метро усилят меры безопасности после взрывов в Петербурге

КАЗАНЬ, 3 апр — РИА Новости, Ирина Дурницына. Меры безопасности в метро Казани будут усилены после прогремевшего в понедельник взрыва в метро Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора по режиму и безопасности МУП "Метроэлектротранс" Мухамат Самигуллин.

Ранее источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что взрывы произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро в Санкт-Петербурге — "Сенная площадь" и "Технологический институт". Есть погибшие и раненые, заявили в НАК.

"Однозначно будут усиливаться, так принято. Дополнительные посты будут выставлены, дополнительно будут проверки пассажиров, их ручной клади", — сказал Самигуллин, отвечая на соответствующий вопрос.

Собеседник агентства отметил, что подобное усиление мер безопасности — достаточно традиционная мера в аналогичных случаях. "И полиция, и мы усилимся. Хотя в настоящее время в рамках подготовки к Кубку Конфедераций мы и так проводим дополнительную подготовку, проходим соответствующие учения, усиления", — уточнил он.

По словам Самигуллина, обычно в метро Казани действует выборочный досмотр, когда досматриваются пассажиры, вызывающие подозрение, но жители и гости города в целом позитивно относятся к таким мерам. "Люди в Казани уже привыкли, уже нет тех, кто жалуется, в основном все понимают — это их собственная безопасность. Думаю, и в этот раз с пониманием отнесутся к этому", — добавил он.

Казанский метрополитен состоит из одной линии протяженностью 15,8 километра, на которой расположены 10 станций: "Авиастроительная", "Северный вокзал", "Яшьлек" (в переводе с татарского – "Юность"), "Козья слобода", "Кремлевская", "Площадь Тукая", "Суконная слобода", "Аметьево", "Горки", "Проспект Победы". Строительство было начато в августе 1997 года. Первая ветка из пяти станций была введена в эксплуатацию в августе 2005 года (к 1000-летию города), три последующих станции – в мае 2013 года (к Универсиаде-2013). В настоящее время завершается строительство еще одной станции — "Дубравная", которая в перспективе станция станет переходной на вторую ветку.

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