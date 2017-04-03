Общественная палата назвала самый добрый российский город

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Санкт-Петербург, Казань и подмосковные Химки стали лидерами рейтинга добрых городов, опубликованного Общественной палатой по итогам первого месяца всероссийской экологической акции "Марафон добрых дел". Северная столица лидирует с большим отрывом.

В пресс-службе Общественной палаты рассказали, что в десятку также вошли Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саратов, Пермь, Омск и Череповец. Полная версия рейтинга опубликована на сайте акции добродела.рф

В основу рейтинга, как и год назад, легло количество добрых дел, выполненных жителями городов.

"Результаты первого месяца работы нашего проекта "Марафон добрых дел" показали, что люди крайне озабочены состоянием окружающей среды и готовы прилагать собственные силы и средства для разрешения экологических проблем", — заявила член Общественной палаты, инициатор проекта Елена Сутормина, отметив, что в акции уже приняли участие более 60 тысяч человек из 1300 населенных пунктов.

По ее словам, самыми востребованными оказались составление народной карты пунктов приема вторсырья, уборка окрестных территорий и создание экологических плакатов.

Сутормина также обратила внимание на то, что люди получают мало информации о правовых механизмах решения экологических проблем, поэтому эксперты продолжают разрабатывать справочные материалы.

Акция "Марафон добрых дел" стартовала 1 марта и проходит при поддержке Минобрнауки. Главная ее цель — "формирование в обществе нормы ответственного отношения к природе и вовлечение максимального количества россиян в благотворительную и волонтерскую деятельность".