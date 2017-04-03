Васильева обещала проверить данные ОНФ о реальных зарплатах учителей

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Минобрнауки РФ проверит информацию, обнародованную Общероссийским народным фронтом (ОНФ), о несоответствии реальных учительских зарплат данным Росстата, сообщила РИА Новости глава ведомства Ольга Васильева.

Ранее ОНФ провел совместно с фондом "Национальные ресурсы образования" масштабное исследование зарплат и нагрузки учителей. Эксперты ОНФ сделали вывод, что реальные зарплаты учителей в России существенно ниже тех, о которых сообщает Росстат. По итогам мониторинга зарплат Курганская область оказалась в числе аутсайдеров рейтинга.

"ОНФ сейчас обнародовал данные по Кургану. Сейчас мы будем проверять. Я думаю, что все руководители регионов выполнят свои обязательства. У меня даже сомнений нет", — сказала Васильева.

Она добавил, что, "если есть сигналы, то мы должны помнить что зарплата учителей и всех наших "указников" — это одна из главных задач руководителей регионов".

"Поэтому понятно, что стараются все. Это важнейшая статья социальных выплат", — подчеркнула Васильева.