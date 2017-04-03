Васильева обещала проверить данные ОНФ о реальных зарплатах учителей

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Минобрнауки РФ проверит информацию, обнародованную Общероссийским народным фронтом (ОНФ), о несоответствии реальных учительских зарплат данным Росстата, сообщила РИА Новости глава ведомства Ольга Васильева.
"ОНФ сейчас обнародовал данные по Кургану. Сейчас мы будем проверять. Я думаю, что все руководители регионов выполнят свои обязательства. У меня даже сомнений нет", — сказала Васильева.
Она добавил, что, "если есть сигналы, то мы должны помнить что зарплата учителей и всех наших "указников" — это одна из главных задач руководителей регионов".
"Поэтому понятно, что стараются все. Это важнейшая статья социальных выплат", — подчеркнула Васильева.