Иванов считает неправильной передачу Исаакия РПЦ без одобрения петербуржцев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов считает неправильным, что в вопросе вокруг передачи РПЦ Исаакиевского собора не советовались с петербуржцами.

"То, что не посоветовались с жителями, я считаю это неправильным. Вот и вся моя позиция", — сказал Иванов на Медиафоруме ОНФ.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

Позднее Горизбирком Петербурга утвердил регистрацию инициативной группы по проведению референдума о судьбе Исаакиевского собора.