Здания в центре Москвы подсветят синим в поддержку людей с аутизмом

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Синюю подсветку зажгут в воскресенье на 25 зданиях на Тверской улице и Новом Арбате в Москве в поддержку людей с аутизмом в рамках международной акции "Зажги синим", сообщается на портале мэрии.

"Столица в пятый раз принимает участие в Международной акции "Зажги синим". 2 апреля с 19 часов 18 минут на Тверской улице и Новом Арбате москвичи увидят синие фасады", — говорится в сообщении.

В акции примут участие 25 зданий с системой управляемой подсветки, изменять цвета которой можно дистанционно из диспетчерского пункта.

Генеральная Ассамблея ООН в 2007 году объявила 2 апреля Всемирным днем распространения информации о проблеме аутизма. С этих пор во многих странах мира ежегодно проходит акция "Зажги синим" при поддержке фонда Autism Speaks. По данным московской мэрии, синюю подсветку в этот день включат на пирамидах в Египте, статуи Христа Искупителя в Бразилии, оперном театре в Австралии и небоскребах США.

Мероприятие проходит в Москве пятый год подряд по инициативе Фонда содействия решению проблем аутизма в России "Выход" при содействии Правительства Москвы.

Аутизм – это постоянное нарушение развития, которое проявляется в течение первых трех лет жизни и является следствием неврологического расстройства, сказывающегося на функционировании мозга.