В Иркутске библиотеку назовут именем поэта Евгения Евтушенко
09:5402.04.2017
(обновлено: 09:59 02.04.2017)
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ИРКУТСК, 2 апр – РИА Новости. Имя поэта Евгения Евтушенко, биография и творчество которого связаны с Иркутской областью, получит одна из библиотек регионального центра, сообщил РИА Новости представитель администрации Иркутска.
Поэт, прозаик, киносценарист и кинорежиссер Евгений Евтушенко родился 18 июля 1932 года (по паспорту — 1933 года) на станции Зима Иркутской области. Классик советской и российской поэзии скончался в субботу в США на 85-м году жизни от остановки сердца.
"Присвоить одной из библиотек города имя поэта Евгения Евтушенко предложил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Предложение предварительно уже поддержали члены городской комиссии по топонимике, на ближайшем ее заседании будет принято решение, какую именно библиотеку назовут в честь великого поэта", — рассказал собеседник агентства.
Евгений Евтушенко родился в 1932 году в семье геологов, родители с детства прививали ему любовь к литературе.
Публиковаться Евтушенко начал с 17 лет, его первое стихотворение напечатала газета "Советский спорт" в 1949 году.
Первая книга стихов "Разведчики грядущего" выходит в 1952 году, и в этом же году его приняли в Союз писателей.
В 1963 году Евтушенко прогневал Никиту Хрущева, отдав свою автобиографию для публикации во Франции
в 1991 году поэт заключает контракт с американским университетом в Оклахоме и уезжает с семьёй преподавать литературу.
Евгений Евтушенко на съемочной площадке. 1983 год
Евгений Евтушенко в гримерной киностудии "Мосфильм".
Советский, российский поэт Евгений Александрович Евтушенко.
Евгений Евтушенко во время выступления на авторском вечере в спорткомплеке "Олимпийский".
Евгений Евтушенко на международном рок-фестивале в Лужниках в Москве.
Евгений Евтушенко на XVIII Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".
Евгений Евтушенко на открытии собственного музея в Переделкино, где представлены картины из личного собрания поэта и авторские фотографии, сделанные в разные годы.
Евгений Евтушенко на своем творческом вечере в Политехническом музее.
Дмитрий Медведев вручает Государственную премию за 2009 год в области литературы и искусства Евгению Евтушенко на торжественной церемонии в Кремле.
Евгений Евтушенко перед творческим вечером, посвященном дню рождения поэта и выходу 12-томного собрания его сочинений, в Культурном центре ЗИЛ в Москве.
Евгений Евтушенко на творческом вечере, посвященном дню рождения поэта и выходу 12-томного собрания его сочинений, в Культурном центре ЗИЛ в Москве.
Мэр Иркутска выразил соболезнования родственникам и близким скончавшегося поэта, отметив, что Евтушенко "принадлежал к плеяде ярких и неординарных людей". "Произведения Евтушенко по праву заняли особое место в истории отечественной литературы, заслужили признание далеко за пределами нашей страны. Почитателями его пронзительных стихов стали миллионы людей", — заявил Бердников.
На своей странице в соцсети Facebook мэр города Братска Сергей Серебренников напомнил, что поэт много раз бывал в Братске. "Поэмой "Братская ГЭС" он прославил тех, кто строил промышленную столицу Сибири. Город в тайге появился всего лишь за несколько десятилетий. Стихи Евтушенко — это памятник людям, которые выполняли тяжелую работу и ничего героического в этом не находили", — отметил Серебренников. Поэма "Братская ГЭС" была написана в 1965 году и стала одним из наиболее значимых произведений поэта.
Как пояснила пресс-секретарь администрации Братска, на ближайшем заседании мэрии будет обсуждаться вопрос об увековечивании имени Евтушенко в названии одной из улиц или библиотек города.