В Иркутске библиотеку назовут именем поэта Евгения Евтушенко

ИРКУТСК, 2 апр – РИА Новости. Имя поэта Евгения Евтушенко, биография и творчество которого связаны с Иркутской областью, получит одна из библиотек регионального центра, сообщил РИА Новости представитель администрации Иркутска.

Поэт, прозаик, киносценарист и кинорежиссер Евгений Евтушенко родился 18 июля 1932 года (по паспорту — 1933 года) на станции Зима Иркутской области. Классик советской и российской поэзии скончался в субботу в США на 85-м году жизни от остановки сердца.

"Присвоить одной из библиотек города имя поэта Евгения Евтушенко предложил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Предложение предварительно уже поддержали члены городской комиссии по топонимике, на ближайшем ее заседании будет принято решение, какую именно библиотеку назовут в честь великого поэта", — рассказал собеседник агентства.

Мэр Иркутска выразил соболезнования родственникам и близким скончавшегося поэта, отметив, что Евтушенко "принадлежал к плеяде ярких и неординарных людей". "Произведения Евтушенко по праву заняли особое место в истории отечественной литературы, заслужили признание далеко за пределами нашей страны. Почитателями его пронзительных стихов стали миллионы людей", — заявил Бердников.

На своей странице в соцсети Facebook мэр города Братска Сергей Серебренников напомнил, что поэт много раз бывал в Братске. "Поэмой "Братская ГЭС" он прославил тех, кто строил промышленную столицу Сибири. Город в тайге появился всего лишь за несколько десятилетий. Стихи Евтушенко — это памятник людям, которые выполняли тяжелую работу и ничего героического в этом не находили", — отметил Серебренников. Поэма "Братская ГЭС" была написана в 1965 году и стала одним из наиболее значимых произведений поэта.

Как пояснила пресс-секретарь администрации Братска, на ближайшем заседании мэрии будет обсуждаться вопрос об увековечивании имени Евтушенко в названии одной из улиц или библиотек города.