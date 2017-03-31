Тайную комнату в Китайгородской стене могут засыпать песком для сохранности

МОСКВА, 31 мар — РИА Недвижимость. Подземное помещение в Китайгородской стене, найденное в ходе работ по программе "Моя улица", могут засыпать песком ради сохранности, рассказал РИА Недвижимость главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.

"Сейчас этот вопрос решается. Может ли это помещение стать новым объектом для посещения туристов или его нужно законсервировать, засыпать песком для сохранности и отложить до лучших времен", — пояснил Кондрашев.

Он также уточнил, что указанное помещение совершенно напрасно называют "тайной комнатой", так как археологи отлично знали, что она находится в этом месте. Так, она упоминается в мемуарах архитектора Николая Виноградова, который делал обмеры Китайгородской стены еще в 1930-е годы.

Кондрашев также объяснил, что такие находки не приведут к срыву сроков работ по программе "Моя улица", так как археологические работы уже заложены в производственные графики.

Как сообщалось, в центре Москвы найдена "тайная комната", которая, видимо, помогала защитникам города в XVI веке подслушивать неприятеля по ту сторону крепостного сооружения — так называемый "слух". Это стало главным открытием, а всего специалисты, наблюдающие за подготовительными работами по программе "Моя улица", обнаружили в районе Лубянской и Новой площади более 150 артефактов XVI-XIX веков.