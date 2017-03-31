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Общество

Тайную комнату в Китайгородской стене могут засыпать песком для сохранности

18:2131.03.2017
(обновлено: 19:29 31.03.2017)
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Видеооператор в подземной комнате, обнаруженной археологами у основания Китайгородской стены в Москве
© РИА Новости. Алексей Куденко
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МОСКВА, 31 мар — РИА Недвижимость. Подземное помещение в Китайгородской стене, найденное в ходе работ по программе "Моя улица", могут засыпать песком ради сохранности, рассказал РИА Недвижимость главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.

"Сейчас этот вопрос решается. Может ли это помещение стать новым объектом для посещения туристов или его нужно законсервировать, засыпать песком для сохранности и отложить до лучших времен", — пояснил Кондрашев.

Он также уточнил, что указанное помещение совершенно напрасно называют "тайной комнатой", так как археологи отлично знали, что она находится в этом месте. Так, она упоминается в мемуарах архитектора Николая Виноградова, который делал обмеры Китайгородской стены еще в 1930-е годы.

Археологические раскопки в центре Москвы в рамках программы Моя улица
© Фото: официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Эксперт рассказала о найденной в Москве тайной комнате
Кондрашев также объяснил, что такие находки не приведут к срыву сроков работ по программе "Моя улица", так как археологические работы уже заложены в производственные графики.

Как сообщалось, в центре Москвы найдена "тайная комната", которая, видимо, помогала защитникам города в XVI веке подслушивать неприятеля по ту сторону крепостного сооружения — так называемый "слух". Это стало главным открытием, а всего специалисты, наблюдающие за подготовительными работами по программе "Моя улица", обнаружили в районе Лубянской и Новой площади более 150 артефактов XVI-XIX веков.

Тайная комната в сердце Москвы
В центре Москвы нашли подземную тайную комнату
© РИА Новости. Алексей Куденко
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В ходе археологических раскопок в районе Лубянки ученые обнаружили помещение со сводчатыми стенами, встроенное в основание Китайгородской стены.
Видеооператор в подземной комнате, обнаруженной археологами у основания Китайгородской стены в Москве
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Подобные тайные комнаты, которые назывались "слух", позволяли защитникам Москвы в XVI веке подслушивать, что делает противник с внешней стороны крепостного сооружения.
В центре Москвы нашли подземную тайную комнату
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Исторические артефакты, обнаруженные археологами в ходе подготовительных работ по реконструкции центральных улиц Москвы.
Заместитель руководителя Департамента культурного наследия города Москвы - главный археолог города Москвы Леонид Кондрашев общается с журналистами у подземной комнаты
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Заместитель руководителя Департамента культурного наследия города Москвы - главный археолог города Москвы Леонид Кондрашев общается с журналистами у обнаруженной подземной комнаты.
Подземная комната, обнаруженная археологами у основания Китайгородской стены в Москве
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Подземная комната, открытая археологами, является частью одной из двенадцати башен Китайгородской стены.
Журналисты у подземной комнаты, обнаруженной археологами у основания Китайгородской стены в Москве
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Помимо тайной комнаты, во время программы благоустройства города "Моя Москва" было обнаружено более 150 артефактов.
Исторические артефакты, обнаруженные археологами в ходе подготовительных работ по реконструкции центральных улиц Москвы
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Большинство археологических находок датируются 17-19 веками, но есть и керамика, сделанная в 16 веке.
Вид из подземной комнаты, обнаруженной археологами у основания Китайгородской стены в Москве
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Вид из подземной комнаты, обнаруженной археологами.
Журналисты и горожане у подземной комнаты, обнаруженной археологами у основания Китайгородской стены в Москве
© РИА Новости. Алексей Куденко
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По словам москвоведа Ирины Левиной, в мирное время найденная тайная комната служила купеческой лавкой, которых было много вдоль всей Китайгородской стены.
Каменный свод подземной комнаты, обнаруженной археологами у основания Китайгородской стены в Москве
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Каменный свод подземной комнаты, обнаруженной археологами.
Журналисты у подземной комнаты, обнаруженной археологами у основания Китайгородской стены в Москве
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Подземная комната была обнаружена рядом с церковью Святого Апостола Иоанна Богослова под Вязом, которая появилась здесь еще в 1493 году. Нынешнее здание храма было построено в первой половине 19 века.
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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Reactor 68
"У стен есть уши", - вот откуда (из "тайных комнат") пошло это выражение.
18:30
31.03.2017
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