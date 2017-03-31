В центре Москвы нашли подземную тайную комнату

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Археологи нашли в центре Москвы "тайную комнату", которая помогала защитникам города в XVI веке подслушивать неприятеля по ту сторону крепостного сооружения, информация об этом опубликована на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Слух" у основания Китайгородской стены стал главным открытием, а всего специалисты, наблюдающие за подготовительными работами по программе "Моя улица", обнаружили в районе Лубянской и Новой площади более 150 артефактов XVI-XIX веков.

Большая часть находок — это керамика XVIII–XIX веков, сообщается на портале со ссылкой на столичное археологическое бюро. Среди артефактов есть три фрагмента красноглиняной керамики XVI века, а также пять свинцовых пуль, две металлические пуговицы, железная стрела и пушечное ядро XVII века.

Отмечается, что археологический контроль будут вести на всех строительных площадках "Моей улицы" с апреля по сентябрь. Благодаря таким работам в предыдущие годы нашли более тысячи артефактов и фрагментов исторических сооружений.