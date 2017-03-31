Эксперт рассказала о найденной в Москве тайной комнате
12:2331.03.2017
(обновлено: 19:29 31.03.2017)
27192044341
МОСКВА, 31 мар — РИА Недвижимость. Обнаруженная археологами "тайная комната" в Китайгородской стене в военное время служила фортификационным сооружением, а в мирное – купеческой лавкой, рассказала РИА Недвижимость москвовед Ирина Левина.
Как сообщалось, в центре Москвы найдена "тайная комната", которая, видимо, помогала защитникам города в XVI веке подслушивать неприятеля по ту сторону крепостного сооружения – так называемый "слух". Это стало главным открытием, а всего специалисты, наблюдающие за подготовительными работами по программе "Моя улица", обнаружили в районе Лубянской и Новой площади более 150 артефактов XVI-XIX веков.
"Посмотрите на старинные изображения Китайгородской стены – ее основания просто не видно из-за лавок", — поясняет Левина.
Эксперт также добавляет, что в военное время защитники города могли использовать такие ниши в стене с различными целями – например, чтобы наблюдать за неприятелем, выходить наружу или подниматься наверх, к зубцам.
Ранее сообщалось, что археологический контроль будет вестись на всех строительных площадках "Моей улицы" с апреля по сентябрь. Благодаря таким работам в предыдущие годы нашли более тысячи артефактов и фрагментов исторических сооружений.
В ходе археологических раскопок в районе Лубянки ученые обнаружили помещение со сводчатыми стенами, встроенное в основание Китайгородской стены.
Подобные тайные комнаты, которые назывались "слух", позволяли защитникам Москвы в XVI веке подслушивать, что делает противник с внешней стороны крепостного сооружения.
Исторические артефакты, обнаруженные археологами в ходе подготовительных работ по реконструкции центральных улиц Москвы.
Заместитель руководителя Департамента культурного наследия города Москвы - главный археолог города Москвы Леонид Кондрашев общается с журналистами у обнаруженной подземной комнаты.
Подземная комната, открытая археологами, является частью одной из двенадцати башен Китайгородской стены.
Помимо тайной комнаты, во время программы благоустройства города "Моя Москва" было обнаружено более 150 артефактов.
Большинство археологических находок датируются 17-19 веками, но есть и керамика, сделанная в 16 веке.
Вид из подземной комнаты, обнаруженной археологами.
По словам москвоведа Ирины Левиной, в мирное время найденная тайная комната служила купеческой лавкой, которых было много вдоль всей Китайгородской стены.
Каменный свод подземной комнаты, обнаруженной археологами.
Подземная комната была обнаружена рядом с церковью Святого Апостола Иоанна Богослова под Вязом, которая появилась здесь еще в 1493 году. Нынешнее здание храма было построено в первой половине 19 века.