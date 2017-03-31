Эксперт рассказала о найденной в Москве тайной комнате

МОСКВА, 31 мар — РИА Недвижимость. Обнаруженная археологами "тайная комната" в Китайгородской стене в военное время служила фортификационным сооружением, а в мирное – купеческой лавкой, рассказала РИА Недвижимость москвовед Ирина Левина.

Как сообщалось, в центре Москвы найдена "тайная комната", которая, видимо, помогала защитникам города в XVI веке подслушивать неприятеля по ту сторону крепостного сооружения – так называемый "слух". Это стало главным открытием, а всего специалисты, наблюдающие за подготовительными работами по программе "Моя улица", обнаружили в районе Лубянской и Новой площади более 150 артефактов XVI-XIX веков.

"Посмотрите на старинные изображения Китайгородской стены – ее основания просто не видно из-за лавок", — поясняет Левина.

Эксперт также добавляет, что в военное время защитники города могли использовать такие ниши в стене с различными целями – например, чтобы наблюдать за неприятелем, выходить наружу или подниматься наверх, к зубцам.

Ранее сообщалось, что археологический контроль будет вестись на всех строительных площадках "Моей улицы" с апреля по сентябрь. Благодаря таким работам в предыдущие годы нашли более тысячи артефактов и фрагментов исторических сооружений.