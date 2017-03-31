СМИ: Совет Федерации разрабатывает законопроект о "гаражной амнистии"

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Законопроект о "гаражной амнистии", который позволит при предъявлении нескольких документов оформить на себя место в гаражно-строительном кооперативе, разрабатывается в Совете Федерации, сообщил газете "Известия" сенатор от республики Коми Дмитрий Шатохин.

По оценкам Шатохина, общие расходы на то, чтобы узаконить гараж, составят 15–20 тысяч рублей. Для ветеранов эта процедура должна стать бесплатной. Планируется, что документ будет внесен в Госдуму до конца года.

Как отмечает газета, уже несколько десятилетий сотни тысяч гаражей по всей России существуют в неопределенном статусе. Граждане получили их в гаражно-строительных кооперативах еще в советские времена, однако формально эти гаражи им не принадлежат, поясняет издание. В результате многие россияне уже лишились их, а остальным это может грозить в любой момент.

По словам сенатора, регионы столкнулись с проблемой гаражных кооперативов, когда начали проводить инвентаризацию объектов недвижимости. С одной стороны, определенные правоустанавливающие документы на эти гаражи имеются, с другой — как объект собственности такой гараж нигде не зарегистрирован.

По информации издания, законопроект предлагает внести поправки в ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", вступивший в силу с 1 января 2017 года. Планируется ввести статью "Особенности госрегистрации права собственности на нежилое помещение в составе здания гаражно-строительного кооператива", где будут перечислены бумаги, которые нужно предоставить для регистрации гаража как объекта собственности.

Речь идет о документах, подтверждающих членство в гаражно-строительном кооперативе и оплату паевого взноса, а также технической документации на нежилое помещение. Кроме этого, понадобится документ о предоставлении кооперативу земельного участка, изданный органом государственной власти или местного самоуправления.