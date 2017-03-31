США
31.0331 марта11:35МСК
USD56.38-0.65
EUR60.60-0.94
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

СМИ: Совет Федерации разрабатывает законопроект о "гаражной амнистии"

05:3531.03.2017
(обновлено: 05:36 31.03.2017)
152360845
Народный гараж. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Законопроект о "гаражной амнистии", который позволит при предъявлении нескольких документов оформить на себя место в гаражно-строительном кооперативе, разрабатывается в Совете Федерации, сообщил газете "Известия" сенатор от республики Коми Дмитрий Шатохин.

Мобильные пункты оформления полисов ОСАГО и КАСКО у здания Управления ГИБДД МВД. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
В ГД опасаются, что из-за новых правил ОСАГО авто начнут "чинить кувалдой"
По оценкам Шатохина, общие расходы на то, чтобы узаконить гараж, составят 15–20 тысяч рублей. Для ветеранов эта процедура должна стать бесплатной. Планируется, что документ будет внесен в Госдуму до конца года.

Как отмечает газета, уже несколько десятилетий сотни тысяч гаражей по всей России существуют в неопределенном статусе. Граждане получили их в гаражно-строительных кооперативах еще в советские времена, однако формально эти гаражи им не принадлежат, поясняет издание. В результате многие россияне уже лишились их, а остальным это может грозить в любой момент.

По словам сенатора, регионы столкнулись с проблемой гаражных кооперативов, когда начали проводить инвентаризацию объектов недвижимости. С одной стороны, определенные правоустанавливающие документы на эти гаражи имеются, с другой — как объект собственности такой гараж нигде не зарегистрирован.

Страховой полис ОСАГО в одной из страховых компаний
© РИА Новости. Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Фокус-полис: владельцев ОСАГО заставят самих платить за аварии
По информации издания, законопроект предлагает внести поправки в ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", вступивший в силу с 1 января 2017 года. Планируется ввести статью "Особенности госрегистрации права собственности на нежилое помещение в составе здания гаражно-строительного кооператива", где будут перечислены бумаги, которые нужно предоставить для регистрации гаража как объекта собственности.

Речь идет о документах, подтверждающих членство в гаражно-строительном кооперативе и оплату паевого взноса, а также технической документации на нежилое помещение. Кроме этого, понадобится документ о предоставлении кооперативу земельного участка, изданный органом государственной власти или местного самоуправления.

Комментировать
+
Общество
Комментарии
11 пользователей оставили 15 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
olezhka-nikitin-9495
Вот удивляюсь я, глядя на этих наших т.н. "законодателей"!!! Годами принимают законы, которые несущественны, а действительно важные, первостепенные законы игнорируются ими напрочь!
Пример - в течение 25 (!) лет специально тормозят принятие закона о порядке созыва Конституционного Собрания, которое единственное может внести поправки в Конституцию РФ. А менять там есть что! Теперешняя Конституция РФ была принята при Ельцине, под давлением американцев, и в ней зафиксировано полное подчинение институтов власти РФ западному влиянию. Сегодняшняя Россия - не суверенное государство.
Ещё жизненно необходим закон о подчинении Центрального Банка РФ правительству РФ, ибо сейчас это частная лавочка, и владельцы ЦБ РФ анонимные частные лица, - естественно, американской национальности. К слову, золотой запас России (около 1600 тонн золота) не принадлежит России, а принадлежит всё тому же ЦБ РФ, то есть, неназванным частным лицам.
И таких злободневных законов - много. Например, о приостановке моратория на смертную казнь, о введении полнойконфискации имущества чиновников-взяточников, о запрете ювенальной юстиции, о запрете ЛГБТ-извращенцев. Продолжать можно до бесконечности. О том, что недра страны принадлежат народу, а не пятерым-десятерым олигархам, и т.д.
07:34
31.03.2017
ОтветитьНе отвечать
андрей лукин
с гаражем это полдела . а вот с землей под ним засада . сам столкнулся с подобным . и приватизировать не дают для гск ( только аренда ) и цену аренды задним числом поднимают . подмосковье . P.S. А если земля вам не пренадлежит то вполне вероятен приход нового собственника земли который заявит что поднимает арендную плату раз в 10 или предложит забирать вашу собственность и идти в пешее эротическое путешествие . этот сценарий и квартир касается
07:34
31.03.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена