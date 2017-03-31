СМИ: Совет Федерации разрабатывает законопроект о "гаражной амнистии"

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Законопроект о "гаражной амнистии", который позволит при предъявлении нескольких документов оформить на себя место в гаражно-строительном кооперативе, разрабатывается в Совете Федерации, сообщил газете "Известия" сенатор от республики Коми Дмитрий Шатохин.
Как отмечает газета, уже несколько десятилетий сотни тысяч гаражей по всей России существуют в неопределенном статусе. Граждане получили их в гаражно-строительных кооперативах еще в советские времена, однако формально эти гаражи им не принадлежат, поясняет издание. В результате многие россияне уже лишились их, а остальным это может грозить в любой момент.
По словам сенатора, регионы столкнулись с проблемой гаражных кооперативов, когда начали проводить инвентаризацию объектов недвижимости. С одной стороны, определенные правоустанавливающие документы на эти гаражи имеются, с другой — как объект собственности такой гараж нигде не зарегистрирован.
Речь идет о документах, подтверждающих членство в гаражно-строительном кооперативе и оплату паевого взноса, а также технической документации на нежилое помещение. Кроме этого, понадобится документ о предоставлении кооперативу земельного участка, изданный органом государственной власти или местного самоуправления.