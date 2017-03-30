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Общество

В Ульяновске установят мемориальную доску в честь Керенского и Ленина

19:3530.03.2017
(обновлено: 19:38 30.03.2017)
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Ульяновск. Архивное фото
© Фото: Berserkerus

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Мемориальная доска в честь известных политических деятелей Александра Керенского и Владимира Ульянова (Ленина) будет установлена на здании гимназии №1 в Ульяновске 15 апреля, сообщил РИА Новости в четверг научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Демонстрация рабочих на улицах революционного Петрограда. 1917 год
© РИА Новости
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Революция единая и неделимая

В здании гимназии в 1881 году родился Керенский, а в 1879-1887 годы учился Ульянов (Ленин).

"В год 100-летия Великой российской революции по инициативе РВИО и при поддержке губернатора Ульяновской области Сергея Морозова на здании гимназии №1 будет открыта мемориальная доска двум руководителям нашей страны в 1917 году — председателю Временного правительства Александру Керенскому и главе Совета народных комиссаров Владимиру Ульянову (Ленину). Церемония открытия запланирована 15 апреля", — сказал Мягков.

Он отметил, что роль этих людей в истории России и мира является предметом продолжающихся дискуссий. "Но нельзя отрицать того факта, что их деятельность кардинальным образом повлияла на судьбу нашего государства и его последующее развитие. Строя свое будущее, мы должны хорошо знать свое прошлое и извлекать из него необходимые уроки", — сказал Мягков.

По его информации, в церемонии открытия памятной доски примет участие председатель РВИО, министр культуры РФ Владимир Мединский.

Временное правительство. Личности в кадре
Министр - председатель Временного правительства князь Георгий Евгеньевич Львов и Военный и морской министр Всероссийского Временного Правительства Александр Федорович Керенский с группой генералов
© РИА Новости
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Петроград, июнь 1917 года. "Средний" состав Временного правительства: уже с Керенским, еще с князем Львовым. У этого состава, возможно, были шансы выполнить свое предназначение.
Георгий Евгеньевич Львов, министр-председатель и министр внутренних дел Временного правительства, Петроград. 1917
© РИА Новости
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Кандидатура Львова устраивала почти всех - если брать в расчет только традиционную элиту России. Но традиционные элиты в 1917 году решали катастрофически мало.
Первое заседание Временного правительства в Мариинском дворце.
© РИА Новости. Яков Штейнберг
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Первое заседание Временного правительства в Мариинском дворце.
Справа налево: министр торговли и промышленности А.И. Коновалов, министр земледелия А.И. Шингарев, министр путей сообщения Н.В. Некрасов, министр иностранных дел П.Н. Милюков; председатель Совета министров князь Г.Е. Львов; министр юстиции А.Ф. Керенский; министр финансов М.И. Терещенко; государственный контролер И.В. Годнев; министр народного просвещения А.А. Мануйлов; товарищ министра внутренних дел Д.М. Щепкин. Петроград. Март 1917 года.
Павел Николаевич Милюков (1859-1943), русский политический деятель, историк и публицист. Министр иностранных дел Временного правительства в 1917 году. С 1916 г. почётный доктор Кембриджского университета.
© РИА Новости
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Фигуру П. Н. Милюкова - главы партии конституционных демократов (кадетов) - считали одной из наиболее влиятельных в российской оппозиции еще в 1916 году. Однака за несколько месяцев революционного 1917-го Милюков - либерал, представитель элиты и, главное, сторонник продолжения войны - растерял всё своё влияние. Будучи слишком демократом для царского правительства, Павел Николаевич оказался слишком "барином" для революционных масс.
Мануйлов Александр Аполлонович, министр народного просвещения Временного правительства
© Фото: Public domain
О том, что именно Мануйлову - до 1911 года ректору Московского университета - следует занять пост министра просвещения в революционном правительстве, говорили еще в 1915 году, когда проекты "ответственного министерства", то есть парламентской формы правления, только обсуждались. Весьма скептически настроенный по отношению к революции в целом, на своем посту Мануйлов успел восстановить университетскую автономию и подготовить орфографическую реформу. Ту самую, которую с садистским удовольствием воплотили большевики год спустя.
Члены Временного правительства во главе с Александром Федоровичем Керенским.
© РИА Новости
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Блестящий оратор, Александр Керенский считался одним из самых сильных действующих лиц революции. И до осени 1917 года его звезда уверенно восходила. Сблокировавшись с некоторыми влиятельными "силовиками" - прежде всего, с генералом Лавром Корниловым - Керенский до поры до времени заставил замолчать левые партии. Однако, как оказалось, не надолго.
Некрасов Николай Виссарионович, министр путей сообщения и финансов Временного правительства
© Фото: Public domain
Николай Некрасов, депутат Государственной Думы от партии кадетов, был почти социал-демократом по своим взглядам, но всегда оставался в публичном поле, никогда не был подпольщиком. Это его, в конце концов, и погубило: имея все возможности эмигрировать, Некрасов выбрал остаться - и подвергся, разумеется, репрессиям при новом порядке. После нескольких арестов, завершившихся благополучно, он прошел лагеря 1930-х - также выйдя на свободу и даже взятый на службу одним из руководителей Волголага. Но в 1940-м году следующий арест все же завершился расстрелом.
Плакат с портретами членов временного правительства. 1917 год
© Государственный музей политической истории России
Символика Временного правительства отчасти была традиционной, но даже при беглом взгляде очевидно, что многие приемы этой стилистики были унаследованы большевиками.
Терещенко Михаил Иванович, министр финансов, затем иностранных дел Временного правительства
© Фото: Public domain
Терещенко, владелец сахарных заводов и крупных плантаций - один из ключевых представителей "большого бизнеса" старой России во Временном правительстве. При князе Львове он был министром финансов, после низложения Милюкова он стал министром иностранных дел. После революции этот - несомненно, один из самых расчетливых членов Временного правительства - эмигрировал во Францию, где продолжил карьеру предпринимателя.
Министр торговли и промышленности Временного правительства Александр Коновалов
© Фото: Public domain
Еще один промышленник (в данном случае, текстильный фабрикант из Костромской губернии), Коновалов пытался наладить взаимоотношения между революционными по своей природе рабочими и предпринимателями-промышленниками. Однако несмотря на хорошие таланты дипломата и опыт решения трудовых конфликтов, сделать что-либо значительное ему не удалось. Ушел в отставку весной 1917 года.
Российский государственный и политический деятель Александр Иванович Гучков
© Фото: public domain
Лидер партий "Союз 17 октября" и "Либеральная республиканская партия России", Александр Иванович Гучков в первом составе Временного правительства курировал военное и морское министерство. Гучков - один из тех, кто принимал в Пскове отречение от престола Николая II. В мае, однако, покинул Временное правительство вместе с П. Н. Миллюковым, как сторонник продолжения войны.
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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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vfbmn
Мединский уже "открыл" доску Маннергейму в Петербурге. Надеюсь, доску Керенскому ожидает та же участь.
22:16
30.03.2017
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