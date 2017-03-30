В Ульяновске установят мемориальную доску в честь Керенского и Ленина

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Мемориальная доска в честь известных политических деятелей Александра Керенского и Владимира Ульянова (Ленина) будет установлена на здании гимназии №1 в Ульяновске 15 апреля, сообщил РИА Новости в четверг научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

В здании гимназии в 1881 году родился Керенский, а в 1879-1887 годы учился Ульянов (Ленин).

"В год 100-летия Великой российской революции по инициативе РВИО и при поддержке губернатора Ульяновской области Сергея Морозова на здании гимназии №1 будет открыта мемориальная доска двум руководителям нашей страны в 1917 году — председателю Временного правительства Александру Керенскому и главе Совета народных комиссаров Владимиру Ульянову (Ленину). Церемония открытия запланирована 15 апреля", — сказал Мягков.

Он отметил, что роль этих людей в истории России и мира является предметом продолжающихся дискуссий. "Но нельзя отрицать того факта, что их деятельность кардинальным образом повлияла на судьбу нашего государства и его последующее развитие. Строя свое будущее, мы должны хорошо знать свое прошлое и извлекать из него необходимые уроки", — сказал Мягков.

По его информации, в церемонии открытия памятной доски примет участие председатель РВИО, министр культуры РФ Владимир Мединский.