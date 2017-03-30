В Госдуму внесли проект о запрете ночной продажи чистящих средств

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Законодательное собрание Вологодской области внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается запретить продажу спиртосодержащей парфюмерии и бытовых чистящих средств в палатках и киосках, а также в ночное время, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Согласно сопроводительным документам к законопроекту, в целях предотвращения потребления населением спиртосодержащей непищевой продукции и снижения алкоголизации населения предлагается запретить розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции в нестационарных торговых объектах, через торговые автоматы, а также в ночное время с 23 часов до 8 часов утра по местному времени.

Как отмечают разработчики документа, современное состояние алкогольного рынка характеризуется высоким уровнем смертности населения от отравления алкогольными суррогатами, спиртосодержащими жидкостями "двойного назначения", в частности парфюмерией, чистящими средствами, жидкостями для мытья окон и защиты от обледенения.

По мнению вологодских депутатов, от 70 до 95% спиртосодержащей непищевой продукции применяется не по прямому предназначению, а как "бюджетный" аналог алкогольной продукции. С ростом цен на спиртные напитки суррогаты алкоголя становятся все более популярными, особенно с учетом их ценовой доступности (10-15 рублей за 100 мл), отмечается в документе.

Вологодские законодатели просят помощи у федеральных коллег в решении этого вопроса, так как он находится в плоскости федерального законодательства, и у российских субъектов отсутствуют полномочия по введению каких-либо ограничений по обороту такой продукции.