Матвиенко призвала к углублению диалога власти и общества

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Совет Федерации после воскресных акций поручит комитету по конституционному законодательству и госстроительству подготовить предложения по углублению диалога власти и общества. Соответствующее предложение поддержала в среду на заседании верхней палаты спикер СФ Валентина Матвиенко.

Тему диалога власти и общества подняла в своем выступлении глава комитета по законодательству Людмила Нарусова. "Основные причины двух революций 1917 года заключались в том, что отсутствовал диалог между властью и гражданским обществом. Отсутствие такого диалога привело к столкновению различных группировок, и в конечном итоге к тому, что они победили государство", — сказала сенатор.

Она напомнила, что в воскресенье в ряде городов прошли митинги. По ее словам, если есть намеренье всерьез выстраивать диалог между властью и обществом необходимо дополнительно определить площадки для выстраивания такого взаимодействия.

"Нужно определять причины, которые надо победить, чтобы избежать конфронтации в обществе", — сказала Нарусова.

Сенатора поддержала спикер Совфеда Матвиенко. "Да, нельзя делать вид, что ничего не происходит", — сказала она. Матвиенко напомнила, что при Совфеде работает Совет по взаимодействию с гражданским обществом, но видимо этого недостаточно. "Я поддерживаю ваше предложение поручить комитету по конституционному законодательству и госстроительству подготовить предложения по подготовке более широких площадок для совместного диалога", — сказала Матвиенко.

Говоря о прошедшем в воскресенье митинге в Москве, Матвиенко отметила, что его организаторы нарушили законодательство, призывая своих сторонников выйти на улицу, в то время как митинг разрешен не был. Она подчеркнула, что если организаторы были не согласны с назначенным московским правительством местом проведения мероприятия, они должны были оспорить это решение в суде.

Митинги прошли в воскресенье в ряде российских городов, в том числе, несанкционированная властями акция прошла в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил РИА Новости, что было задержано более 600 человек. В ходе акции один из полицейских получил травму головы. И.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что СК располагает оперативной информацией о предложениях вознаграждения в случае задержания за участие в этой акции участникам мероприятия, в том числе подросткам. По ее словам, эти сведения проверят в рамках расследования уголовного дела о хулиганстве и нападениях на полицейских.