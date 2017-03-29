Матвиенко призвала к углублению диалога власти и общества

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Совет Федерации после воскресных акций поручит комитету по конституционному законодательству и госстроительству подготовить предложения по углублению диалога власти и общества. Соответствующее предложение поддержала в среду на заседании верхней палаты спикер СФ Валентина Матвиенко.
Она напомнила, что в воскресенье в ряде городов прошли митинги. По ее словам, если есть намеренье всерьез выстраивать диалог между властью и обществом необходимо дополнительно определить площадки для выстраивания такого взаимодействия.
"Нужно определять причины, которые надо победить, чтобы избежать конфронтации в обществе", — сказала Нарусова.
Говоря о прошедшем в воскресенье митинге в Москве, Матвиенко отметила, что его организаторы нарушили законодательство, призывая своих сторонников выйти на улицу, в то время как митинг разрешен не был. Она подчеркнула, что если организаторы были не согласны с назначенным московским правительством местом проведения мероприятия, они должны были оспорить это решение в суде.
Митинги прошли в воскресенье в ряде российских городов, в том числе, несанкционированная властями акция прошла в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил РИА Новости, что было задержано более 600 человек. В ходе акции один из полицейских получил травму головы. И.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что СК располагает оперативной информацией о предложениях вознаграждения в случае задержания за участие в этой акции участникам мероприятия, в том числе подросткам. По ее словам, эти сведения проверят в рамках расследования уголовного дела о хулиганстве и нападениях на полицейских.