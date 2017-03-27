В СФ поддержали предложение о льготных перевозках детей к месту отдыха

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В Совете Федерации поддерживают предложение правительства РФ по льготным перевозкам детей к месту отдыха, отмечая, что эта мера позволит сэкономить и на семейных поездках.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил президенту РЖД Олегу Белозерову организовать возможность продажи льготных билетов для школьников и детей из семей с низким достатком для отдыха на юге России.

"Очень поддерживаю предложенные председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым меры по организации льготных перевозок детей на юг в летний период. Сейчас, когда многие родители уже строят планы, куда отправить детей на каникулы, это очень своевременно", — сказала РИА Новости в понедельник вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

По ее словам, если к тому же будет возможность заранее бронировать билеты со скидкой, и льготы будут распространяться на вагоны всех типов, "это позволит организовать не только бюджетный отдых детей в оздоровительных учреждениях в южных районах страны, но и сэкономить при семейных поездках".

Карелова также выразила надежду, что планы правительства по организации льготных перевозок детей на юг станут частью комплекса мер по подготовке к летним каникулам.

"Надеюсь, что одновременно будет принято решение и об уполномоченном правительством федеральном органе исполнительной власти, который должен нести ответственность за сферу отдыха и оздоровления детей. Регионы очень ждут этого решения", — сказала сенатор.

В 2016 году в рамках льготной программы 2,5 миллиона российских детей от 10 до 17 лет получили возможность посетить лагеря и санатории на юге РФ, заплатив за проезд лишь половину стоимости. В 2017 году, по данным руководства РЖД, планируется перевезти 6 миллионов юных россиян, в числе которых как льготы для отдельных поездок, так и для организованных групп.