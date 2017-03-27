Нужно провести обсуждение суррогатного материнства, считает депутат ГД

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. По проблемам суррогатного материнства нужно провести обсуждение, а вопрос о его запрете ставить пока преждевременно, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.
Законопроект о введении запрета суррогатного материнства в России поступил в понедельник в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Вопрос о запрете, отметил парламентарий, ставить пока преждевременно. "Потому что в основе этого действия лежит появление новой жизни. Более того, возможность для родителей, которые не могут иметь детей, получить возможность иметь своего ребенка", — добавил он.
Законопроектом предлагается запретить "использование суррогатного материнства, то есть вынашивания и рождения ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям", говорится в материалах проекта.
В пояснительной записке указывается, что подобный запрет стоит ввести до тех пор, пока в России не будет выработан новый, комплексный подход к институту суррогатного материнства, в равной мере защищающий права и интересы детей, суррогатных матерей и потенциальных родителей.