Нужно провести обсуждение суррогатного материнства, считает депутат ГД

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. По проблемам суррогатного материнства нужно провести обсуждение, а вопрос о его запрете ставить пока преждевременно, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Законопроект о введении запрета суррогатного материнства в России поступил в понедельник в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Нам нужно поступать как ответственным, взрослым людям, которые понимают, что такое главное, что второстепенное. Нужно сесть, провести обсуждение… Послушать экспертов, послушать правоприменительную практику, какая есть проблема, в чем проблема, какие цифры, так ли это. После этого сделать все, чтобы детки рождались, при этом все вопросы юридические были урегулированы", — сказал Морозов РИА Новости.

Вопрос о запрете, отметил парламентарий, ставить пока преждевременно. "Потому что в основе этого действия лежит появление новой жизни. Более того, возможность для родителей, которые не могут иметь детей, получить возможность иметь своего ребенка", — добавил он.

Законопроектом предлагается запретить "использование суррогатного материнства, то есть вынашивания и рождения ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям", говорится в материалах проекта.

В пояснительной записке указывается, что подобный запрет стоит ввести до тех пор, пока в России не будет выработан новый, комплексный подход к институту суррогатного материнства, в равной мере защищающий права и интересы детей, суррогатных матерей и потенциальных родителей.