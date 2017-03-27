В Госдуму внесли законопроект о запрете суррогатного материнства

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Законопроект о запрете суррогатного материнства поступил в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.
35.8%Надо регулировать и ужесточать нормы в этой сфере без введения запрета
22.9%Запрет нужен
41.2%Нельзя лишать людей возможности завести ребенка
Законопроект предполагает полный запрет института суррогатного материнства — вынашивания и рождения ребенка по договору между суррогатной матерью и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения.
По мнению разработчиков новых правил, ограничения следует ввести до тех пор, пока в России не будет выработан комплексный подход к институту суррогатного материнства, который в равной степени защитит права и интересы детей, суррогатных матерей и потенциальных родителей.
Идею полного запрета суррогатного материнства ранее раскритиковали в Общественной палате. Член комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Юлия Зимова считает, что подобные меры поставят людей, которые не могут самостоятельно родить ребенка, в безвыходное положение.
Сейчас оказание услуг суррогатного материнства оформляется по гражданско-правовому договору, который не гарантирует строгого выполнения прав и обязанностей сторон. Биологические родители могут забрать новорожденного только с согласия суррогатной матери, что зачастую приводит к скандалам.