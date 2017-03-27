В Госдуму внесли законопроект о запрете суррогатного материнства

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Законопроект о запрете суррогатного материнства поступил в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Авторы документа предлагают внести поправки в законы "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и "Об актах гражданского состояния", а также в Семейный кодекс.

Законопроект предполагает полный запрет института суррогатного материнства — вынашивания и рождения ребенка по договору между суррогатной матерью и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения.

По мнению разработчиков новых правил, ограничения следует ввести до тех пор, пока в России не будет выработан комплексный подход к институту суррогатного материнства, который в равной степени защитит права и интересы детей, суррогатных матерей и потенциальных родителей.

Идею полного запрета суррогатного материнства ранее раскритиковали в Общественной палате. Член комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Юлия Зимова считает, что подобные меры поставят людей, которые не могут самостоятельно родить ребенка, в безвыходное положение.

"У нас это (суррогатное материнство. — Прим. ред.) есть и это будет всегда. Это как аборты, это надо просто урегулировать. <…> Если он (автор законопроекта. — Прим. ред.) считает этот механизм несовершенным, то надо его прописать, заложить, наоборот, регуляцию этого механизма, чтобы это было максимально открыто, чтобы максимально продуманно и правильно", — заявила Зимова.

Сейчас оказание услуг суррогатного материнства оформляется по гражданско-правовому договору, который не гарантирует строгого выполнения прав и обязанностей сторон. Биологические родители могут забрать новорожденного только с согласия суррогатной матери, что зачастую приводит к скандалам.