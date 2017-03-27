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Общество

В Госдуму внесли законопроект о запрете суррогатного материнства

Сюжет:
Главное за 27 марта 2017 года (5)
13:4027.03.2017
(обновлено: 18:50 27.03.2017)
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Законопроект о запрете суррогатного материнства поступил в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.

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Авторы документа предлагают внести поправки в законы "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и "Об актах гражданского состояния", а также в Семейный кодекс.

Законопроект предполагает полный запрет института суррогатного материнства — вынашивания и рождения ребенка по договору между суррогатной матерью и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения.

По мнению разработчиков новых правил, ограничения следует ввести до тех пор, пока в России не будет выработан комплексный подход к институту суррогатного материнства, который в равной степени защитит права и интересы детей, суррогатных матерей и потенциальных родителей.

Идею полного запрета суррогатного материнства ранее раскритиковали в Общественной палате. Член комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Юлия Зимова считает, что подобные меры поставят людей, которые не могут самостоятельно родить ребенка, в безвыходное положение.

Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Депутат ГД: суррогатное материнство надо не запрещать, а регламентировать
"У нас это (суррогатное материнство. — Прим. ред.) есть и это будет всегда. Это как аборты, это надо просто урегулировать. <…> Если он (автор законопроекта. — Прим. ред.) считает этот механизм несовершенным, то надо его прописать, заложить, наоборот, регуляцию этого механизма, чтобы это было максимально открыто, чтобы максимально продуманно и правильно", — заявила Зимова.

Сейчас оказание услуг суррогатного материнства оформляется по гражданско-правовому договору, который не гарантирует строгого выполнения прав и обязанностей сторон. Биологические родители могут забрать новорожденного только с согласия суррогатной матери, что зачастую приводит к скандалам.

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Общество
Комментарии
16 пользователей оставили 19 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Абаддон
Ну все как обычно: для регламентации же ДУМАТЬ надо, куда проще запретить все нафиг и успокоиться на долгие годы. В конце концов, если медицина людям не в состоянии помочь, нельзя лишать их единственного шанса стать родителями
14:55
27.03.2017
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kam196767
Полагал бы, что от безделия у "слуг народа" просто сносит крышу. То мы с абортами боремся, то с курением..... Работать господа не пробовали, а особенно выживать на 30000(совокупного дохода) в месяц? Заводов не, фабрик нет, ни чего нет, а важным фактором является - аборты, и всякая такая хрень....
14:56
27.03.2017
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