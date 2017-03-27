Необходимо расширить ограничения для начинающих водителей, считают эксперты

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Необходимо ввести ограничения на автомобили водителей-новичков по мощности и по массе, а также двухлетний испытательный срок для тех, кто только получил права, считают автоэксперты, опрошенные РИА Новости.
Новые ограничения
Мнения автоэкспертов о новых ограничениях для водителей разошлись. Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев положительно оценивает нововведения для "автоновичков".
Координатор "Синих ведерок" Петр Шкуматов отнесся к постановлению правительства критически. Нововведения, по его словам, не основаны на реальной статистике.
"Эти ограничения практически ничем не обоснованы. Ни одной цифры, которая, допустим, говорила бы о том, что начинающие водители, буксирующие другой автомобиль, точно попадают в ДТП… таких данных нет. То есть по сути, вот эти предложения, по моему мнению, приняты на базе каких-то голословных предположений, гипотез, которые нуждаются в проверке", — сказал Шкуматов РИА Новости.
Он подчеркнул, что проблема высокой аварийности с водителями-новичками связана с тем, что существуют две категории только что получивших права: те, кто самостоятельно сдал экзамены для получения водительских прав, и те, "кому их подарили вместе с мощным автомобилем более 300 лошадиных сил".
Дополнительные запреты для новичков
Руководитель ФАР уверен, что нужны ограничения на мощность автомобилей и мотоциклов, чтобы дать новичкам "освоиться на менее мощных средствах". Еще одно возможное ограничение, отметил эксперт, — введение ограничений по количеству ДТП, которые происходят по вине новоиспеченного водителя. В этом с главой ФАР солидарен и Шкуматов.
Координатор "Синих ведерок" считает, что новичков, например, за проезд на красный свет следует не только штрафовать, но и отправлять на переобучение. Еще один важный момент, по мнению эксперта, — запрет на управление коммерческим транспортом, то есть чтобы новички не могли, например, становиться таксистами.
"Необходимо ограничивать водителей, которые только-только получили права, в мощности управляемого ими транспортного средства… Это должно быть не более чем, ну, 150 лошадиных сил, то есть нормальные машины, но без излишеств. Соответственно еще в массе надо ограничивать легковые автомобили. Не должно быть такого, что человек сразу садится за руль танка", — пояснил он.