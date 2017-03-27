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Общество

Необходимо расширить ограничения для начинающих водителей, считают эксперты

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Главное за 27 марта 2017 года (5)
12:3427.03.2017
(обновлено: 18:50 27.03.2017)
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Теоретические и практические занятия в автошколе ДОСААФ. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Необходимо ввести ограничения на автомобили водителей-новичков по мощности и по массе, а также двухлетний испытательный срок для тех, кто только получил права, считают автоэксперты, опрошенные РИА Новости.

Специальный знак Начинающий водитель на автомобиле. Архивное фото
© РИА Новости. Валерий Титиевский
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Для начинающих водителей ввели ограничения
В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об ограничениях, которые будут действовать для водителей со стажем менее двух лет. Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, такие водители не смогут буксировать другие транспортные средства, перевозить пассажиров на мотоциклах, мопедах и мотороллерах, а также управлять автомобилями с крупногабаритными, тяжеловесными и опасными грузами. Водителей-новичков также обяжут разместить на машине знак "Начинающий водитель". В противном случае предусмотрен запрет на эксплуатацию машины. Новые правила призваны снизить уровень аварийности водителей с небольшим стажем.

Новые ограничения

Мнения автоэкспертов о новых ограничениях для водителей разошлись. Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев положительно оценивает нововведения для "автоновичков".

Сотрудники ГИБДД на Площади Победы в Калининграде
© РИА Новости. Игорь Зарембо
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"Автодедовщина": кто хочет усложнить неопытным водителям жизнь
"Можно сказать, они вполне разумны. Ничего там такого страшного я не вижу. То, что их (новичков – ред.) ограничат как-то маленько, но это чтобы стимулировать", — сказал Канаев РИА Новости.

Координатор "Синих ведерок" Петр Шкуматов отнесся к постановлению правительства критически. Нововведения, по его словам, не основаны на реальной статистике.

"Эти ограничения практически ничем не обоснованы. Ни одной цифры, которая, допустим, говорила бы о том, что начинающие водители, буксирующие другой автомобиль, точно попадают в ДТП… таких данных нет. То есть по сути, вот эти предложения, по моему мнению, приняты на базе каких-то голословных предположений, гипотез, которые нуждаются в проверке", — сказал Шкуматов РИА Новости.

Он подчеркнул, что проблема высокой аварийности с водителями-новичками связана с тем, что существуют две категории только что получивших права: те, кто самостоятельно сдал экзамены для получения водительских прав, и те, "кому их подарили вместе с мощным автомобилем более 300 лошадиных сил".

Дополнительные запреты для новичков

Руководитель ФАР уверен, что нужны ограничения на мощность автомобилей и мотоциклов, чтобы дать новичкам "освоиться на менее мощных средствах". Еще одно возможное ограничение, отметил эксперт, — введение ограничений по количеству ДТП, которые происходят по вине новоиспеченного водителя. В этом с главой ФАР солидарен и Шкуматов.

Водительское удостоверение. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Автошколы предложили выдавать водителям-новичкам временные права
"Первое – необходимо вернуть практику временного такого испытательного срока для новичков, то есть, условно говоря, после выпуска из автошколы ты получаешь двухлетний испытательный период, в течение которого, по сути, ты не должен попадать в ДТП, не должен совершать грубые нарушения ПДД. И если это происходит, то ты уходишь на пересдачу", — заявил Шкуматов.

Координатор "Синих ведерок" считает, что новичков, например, за проезд на красный свет следует не только штрафовать, но и отправлять на переобучение. Еще один важный момент, по мнению эксперта, — запрет на управление коммерческим транспортом, то есть чтобы новички не могли, например, становиться таксистами.

"Необходимо ограничивать водителей, которые только-только получили права, в мощности управляемого ими транспортного средства… Это должно быть не более чем, ну, 150 лошадиных сил, то есть нормальные машины, но без излишеств. Соответственно еще в массе надо ограничивать легковые автомобили. Не должно быть такого, что человек сразу садится за руль танка", — пояснил он.

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Общество
Комментарии
66 пользователей оставили 78 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Александр Новоселов
Как вариант, начинающих водителей можно сажать в детские кресла :)
13:12
27.03.2017
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Анатолий Попов
думаю нужно разобраться с автошколами сначала.чему и как ,спрашивается, они учат,если в результате человек ездить не умеет? и вернуть экстерн,иначе это просто навязанная услуга, которая автошколы ни к чему не обязывает
13:36
27.03.2017
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