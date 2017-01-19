Удаленное образование. В Щелково тридцать лет ждут обещанных властями школ

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Антон Размахнин. Жители Жегалово и Солнечного – двух микрорайонов подмосковного города Щелково – 30 лет ждут строительства обещанных еще советскими властями школ. Полгода назад в горадминистрации заявили, что в ближайшие годы ничего не будет. Однако сегодня ситуация резко изменилась. В чем состояла и как решилась проблема – в репортаже РИА Новости.

Опять по шпалам

Оба указанных микрорайона отделены от основной части города: Жегалово — железной дорогой, Солнечный — автотрассой. В настоящее время дети местных жителей добираются до переполненных районных школ по нескольку километров и "с приключениями", учиться им приходится во вторую смену.

"У нас в школу ходить – или через железку, или автобусом-машиной, — говорят жители Жегалова. – То есть, или опасно, потому что поезд на Москву из-за поворота выскакивает за 10 секунд. Или долго и не бесплатно: 30 рублей в один конец каждый день за маршрутку".

Жегалово – совсем не новое название на карте Московской области. Вообще-то, это старинное село, известное с XVI века. Стромынская дорога – нынешнее Щелковское шоссе – была богатой и оживленной, так что и село чувствовало себя неплохо. Перед революцией 1917 года здесь находилось земское училище. Так что не иметь своей школы жителям этой местности вдвойне обидно.

Активная застройка здесь началась в 1980-х годах, когда село стало микрорайоном Щелкова. Школа требовалась уже тогда и ситуация еще больше осложнилась уже в 2000-е, когда здесь стали расти современные многоэтажки.

© РИА Новости. Максим Блинов Здесь будет школа

"Когда мы покупали квартиру в этом районе в 2014 году, нам обещали, что школа будет построена, — рассказала жительница Жегалова Римма Ганиловская, гуляющая с дочкой на заснеженной поляне между домами и гаражами. Именно на этом месте и должна была бы появиться школа. – Планировали, что ребенок пойдет в первый класс в 2016 году, но пришлось отложить поступление и прикрепиться к школе в Серково, возим дочку на машине туда на подготовку".

По словам Ганиловской, Серковская школа в этом году набирает в 1 классы 75 человек. А уже сейчас на подготовку ходят около 60: что будет с теми, кто придет позже и не успеет?

В Жегалове останавливается школьный автобус до Серковской школы. Он едет по лабиринту улиц частного сектора – некогда, очевидно, сельских дорог – и останавливается у незаметного поворота. Детям надо перейти довольно оживленную дорогу и по скользкому узкому проезду преодолеть еще около 300 метров до здания школы. Чистого, очень ухоженного советского здания, окруженного лесом, – но слишком далекого для жегаловцев и уже переполненного.

Солнечный – более промышленный микрорайон. Частного сектора здесь почти нет, зато есть довольно "грязное" предприятие – автоколонна. В остальном ситуация такая же: школу ждут с 80-х годов прошлого века, пока что ходят через Щелковское шоссе в вторую и третью городские школы. Это долго и утомительно, если с родителями, а без родителей – опасно.

"Все время обещают школу, дети уже выросли, внуки ходят, — сердито говорит Татьяна Ершова, жительница Солнечного с 1986 года. – Первые классы окрестных школ сейчас переполнены – вплоть до классов Е и Ж! Даже в Москве таких нету классов!".

Денег хватило только на котлован



Ситуация с обеими не построенными школами общая: они есть в планах еще 1980-х годов, а вот в реальности "не сложилось". Сначала просто не хватало денег, потом денег совсем не было, а потом ясности… Власти вернулись к проблеме в 2000-е годы, но и тогда ограничились лишь планами.

"По инвестиционному контракту здесь обязательство по строительству школы было полностью за застройщиком, – рассказывает о Жегалове Никита Никулин, замглавы администрации Щелковского района. – В течение трех лет он не приступил к строительству этой школы. Мы очень долго этого ждали. Но в силу разных сложностей, в том числе, и общей экономической ситуации, к сожалению, он не потянул строительство этой школы. У него физически не хватает денег".

В Солнечном инвестора-застройщика не было, там школу планировали сразу строить за государственные деньги. Но – было это в 2010 году – нашли денег только на котлован, и стройка встала.

© РИА Новости. Максим Блинов На урок мимо котлована

Нехватка денег на постройку объекта – первая составляющая "долгостроя". И самая очевидная. Но не единственная, поясняет Никита Никулин. Даже когда – уже в 2016 году – удалось совместно с областной администрацией выделить средства на оба проекта, "выйти на площадку" – начать строительство – сразу не получилось.

"Каждый год меняются СНиПы, нормативы, регламент, – рассказывает чиновник. – Буквально пару лет назад в школе должны были быть классы площадью около 65 квадратных метров, а сегодня регламенты говорят о том, чтобы классы были площадью около 78 квадратных метров. Определенные требования предъявляются к столовым, библиотекам. Постоянно от нас требуют модернизировать эти проекты, практически каждые полгода".

Иными словами, проекты обеих школ пришлось разрабатывать заново. Потом – этап государственной экспертизы. За ним следует тендерная процедура, и лишь затем начнется собственно строительство. Результат: строители начнут работать в Солнечном этой весной, а в Жегалове – только в конце 2017 года. То есть, первая из школ откроется для учеников в сентябре 2018 года, а вторая – скорее всего, примет первых ребят только в 2019 году.

"А что же нам делать эти два года?" – спрашивает Римма Ганиловская у Никиты Никулина. "Ну подождите, совсем немного осталось", — улыбается чиновник. Это несколько смягчает ситуацию – но, пока школа не построена, улыбаться по-настоящему беззаботно жителям трудно.

Виноватых нет?



В том, что люди ждут школ уже много лет и все еще никак не дождутся, никто конкретный вроде бы не виноват. Застройщик, районные власти – все хотели как лучше. Но не смогли. Областная администрация – у нее таких районов и школ очень много. Региональная программа строительства выполняется очень медленно, а прирост населения Московской области за последние годы – колоссальный.

При этом жители делали всё, что могли в рамках закона – писали обращения "в район", "в область" и даже "в Кремль". Создавали петиции. Но еще полгода назад тот же самый Никита Никулин объяснил жителям Жегалова, что у них школа будет еще не скоро – не в ближайшие годы. Из-за отсутствия средств.

Однако неожиданно помогло обращение жителей микрорайонов в Общероссийский народный фронт (ОНФ). Члены этой организации нашли свою нишу во многих регионах, как интерфейс между гражданами и госорганами. После вмешательства фронтовиков дело сдвинулось с мертвой точки и у людей появилась хоть какая-то надежда.

© РИА Новости. Максим Блинов На площадке будущей школы

"Жители часто пишут нам обращения самой разной направленности, — поясняет член регионального штаба ОНФ Московской области Дмитрий Дупак. – В том числе и касательно садов, школ, их строительства. Мы тщательным образом рассматриваем эти обращения, встречаемся с жителями, вникаем в их проблемы, выезжаем с рейдами и проверками. Потом по всем жалобам работаем с местной властью, пытаемся выяснять, какие проблемы сопутствуют данному обращению, почему это не может решиться на уровне общения администрации и жителей. Выясняется, что кто-то кого-то не понял, кто-то не так выразился, подал обращение. И мы помогаем людям налаживать диалог с властью".

В некоторых районах, где вопрос не удается решить обычными методами – как удалось в Щелковском – ОНФ использует свой политический ресурс: приглашают на место крупных федеральных чиновников. Например, одну из больниц в центральной России удалось реконструировать только после того, как региональному управлению здравоохранения лично указала на это министр Вероника Скворцова.

"Диалог муниципалитетов и региональной власти – один из очень тонких моментов", — подчеркивает Дупак. И тут же повторяет: без множества обращений граждан решить подобные вопросы не могут никакие общественники.