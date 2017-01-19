Патриарху Кириллу хотят подарить люксовый "православный" телефон

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости/Прайм. Производитель люксовых телефонов планирует подарить патриарху Московскому и всея Руси Кириллу первый телефон из коллекции, посвященной Русской православной церкви, сообщили РИА Новости в компании.
"Хотим первый преподнести патриарху. Сейчас по официальным каналам Патриархии запросили, как это сделать. На следующей неделе планируем провести освящение нескольких первых телефонов в Москве", — заявил представитель российской компании, зарегистрированной в Швейцарии.
В сентябре патриарх Кирилл на собрании игуменов и игумений (настоятелей монастырей) обратил внимание на необходимость большей ответственности за духовную жизнь и попросил "не увлекаться" внешними символами и атрибутами.
В четверг пресс-секретарь предстоятеля РПЦ Александр Волков заявил РИА Новости, что, по его убеждению, патриарху не нужен телефон, покрытый золотом.
"Спасибо производителям, но я бы порекомендовал им продать побольше телефонов, а вырученные деньги пожертвовать на один из строящихся храмов в Москве или на детский дом", — сказал священник.