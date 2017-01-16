Топилин рассказал об изменениях в программе трудовой мобильности

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Программа трудовой мобильности станет более дружественной к работодателям, рассказал в интервью "Российской газете" министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.
"Пока эта программа идет сложно, поскольку жестко администрируется. Напомню, в рамках программы работодатель может получить компенсацию в сумме 225 тысяч рублей за оплату переезда работника с другой территории страны, аренды жилья для него и других расходов. Но там, где бюджетные деньги, всегда жесткий контроль. А мы хотим сделать программу более дружественной к работодателям", — заявил Топилин.
"Чтобы снять для работодателей определенные барьеры, мы подготовили изменения в закон о занятости. Законопроект направлен на согласование в ведомства. После его принятия, я надеюсь, программа станет привлекательнее", — резюмировал Топилин.