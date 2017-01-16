Топилин рассказал об изменениях в программе трудовой мобильности

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Программа трудовой мобильности станет более дружественной к работодателям, рассказал в интервью "Российской газете" министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

"Пока эта программа идет сложно, поскольку жестко администрируется. Напомню, в рамках программы работодатель может получить компенсацию в сумме 225 тысяч рублей за оплату переезда работника с другой территории страны, аренды жилья для него и других расходов. Но там, где бюджетные деньги, всегда жесткий контроль. А мы хотим сделать программу более дружественной к работодателям", — заявил Топилин.

Он подчеркнул, что сейчас от работодателей требуется много документов для получения господдержки, соблюдение многих условий. Например, в течение трех лет нельзя сокращать персонал, что не позволяет оптимизировать численность работников, проводить реорганизацию предприятия. Компания не должна иметь задолженность по зарплате. "Но в нынешних экономических условиях даже у крупных работодателей иногда возникает оперативная задолженность, что исключает для них возможность участия в программе", — сказал министр. Он также напомнил, что некоторые документы предоставляются работодателями в орган занятости до трех раз, что, по его мнению, — излишняя нагрузка.

"Чтобы снять для работодателей определенные барьеры, мы подготовили изменения в закон о занятости. Законопроект направлен на согласование в ведомства. После его принятия, я надеюсь, программа станет привлекательнее", — резюмировал Топилин.