И пусть весь мир подождет. Соцсети обсуждают утечку новой серии "Шерлока"

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российские пользователи социальных сетей бурно отреагировали на утечку финальной серии четвертого сезона британского сериала "Шерлок", премьера которой должна состояться в полночь с 15 на 16 января.

Судя по комментариям в социальных сетях, эпизод под названием "Последнее дело" в высоком разрешении появился в интернете в озвучке Первого канала и без логотипов. Таким образом, российские фанаты получили возможность увидеть серию первыми в мире.

Некоторые поклонники "Шерлока" шутят, что между "русскими хакерами" и утечкой, вероятно, есть связь.

Другие жалуются на невероятное количество спойлеров.

лучшая защита — это нападение



что б не наткнуться больше на спойлеры, решила сама посмотреть #НОЧЬШЕРЛОКА pic.twitter.com/u11FyPiW1K — салливан 🌂 ШЕРЛОК (@SullivanLapidus) 14 января 2017 г.

​Остальные фанаты телесериала просто радуются неожиданному везению.

То самое чувство, когда смотришь заключительную серию 4 сезона, премьера которой должна быть только завтра 😏 #Шерлок pic.twitter.com/eJ72y6i2Se — Евгений Артамонов (@Djaea507) 14 января 2017 г.​

​"Шерлок" выходит на телеканале "Би-Би-Си" с 2010 года. В сериале действие произведений Артура Конан Дойла перенесено в современный Лондон. Роль Шерлока Холмса играет Бенедикт Камбербэтч, а доктора Ватсона — Мартин Фриман.