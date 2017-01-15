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Общество

И пусть весь мир подождет. Соцсети обсуждают утечку новой серии "Шерлока"

00:0215.01.2017
(обновлено: 12:45 15.01.2017)
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Сериал Шерлок. Архивное фото
© BBC Wales (2010)

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российские пользователи социальных сетей бурно отреагировали на утечку финальной серии четвертого сезона британского сериала "Шерлок", премьера которой должна состояться в полночь с 15 на 16 января.

Судя по комментариям в социальных сетях, эпизод под названием "Последнее дело" в высоком разрешении появился в интернете в озвучке Первого канала и без логотипов. Таким образом, российские фанаты получили возможность увидеть серию первыми в мире.

Некоторые поклонники "Шерлока" шутят, что между "русскими хакерами" и утечкой, вероятно, есть связь.

Другие жалуются на невероятное количество спойлеров.

​Остальные фанаты телесериала просто радуются неожиданному везению.

​"Шерлок" выходит на телеканале "Би-Би-Си" с 2010 года. В сериале действие произведений Артура Конан Дойла перенесено в современный Лондон. Роль Шерлока Холмса играет Бенедикт Камбербэтч, а доктора Ватсона — Мартин Фриман.

Сколько Холмса в Шерлоке?Сколько Холмса в "Шерлоке"?
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Общество
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20 пользователей оставили 37 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • samsmith212 в ответ пользователю Андрей Михайлов(показатьскрыть)
    Андрей Михайлов, Во первых мы воевали с Великобританией, а не Англией, в прямую как ты выразился. Во вторых есть понятия состояния войны при котором враждующие государства являются врагами, также есть государства поддерживающие нейтралитет. Это с точки зрения международного права, а если на это смотреть с точки зрения гражданских отношений, то совершенно неважна страна производитель того или иного продукта, если так судить и сортировать можно остаться дремучим как тайга и унылым как сам наверное, знаешь что. Это хороший сериал который кому то нравится, а кому то нет, но оценивать его нужно с культурной точки зрения а не политической, сейчас все и так политизировано, хоть в этом не усугубляй ситуацию
    02:07
    15.01.2017
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  • samsmith212
    Мы живем в переходное время глобализации, оставьте войны и интриги политикам, это их работа. Родину защищать будем тогда, когда будет от кого защищать. И нечего сейчас кудахтать и делить мир на черное и белое. Культура принадлежит всему человечеству, если кому то не нравиться этот сериал именно как сериал, то пожалуйста, у всех вкусы разные. Но когда начинают оценивать по принципу "это наши враги снимают" я начинаю думать что вы не там копаете, легко разыгрывать патриота прикрывая свою недалекость, и сложно что то реальное для государства делать
    02:13
    15.01.2017
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