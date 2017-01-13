Россельхознадзор заявил о фальсификации четверти продуктов в стране

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Четверть продуктов питания в России фальсифицируется, заявил помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко в ходе Гайдаровского форума.

Он подчеркнул, что эта проблема наносит колоссальный урон. "По нашим выборочным проверкам, устойчиво фальсифицируется четверть всей пищевой продукции", — заявил представитель Россельхознадзора.

Алексеенко пояснил, что речь идет о всех видах продуктов, кроме яиц. "Пищевое яйцо фальсифицируют только в Китае, у нас нет", — сообщил помощник главы ведомства.

Он также отметил, что компании, которые производят нормальную продукцию, оказываются в очень невыгодном положении. "Государство должно наводить здесь порядок, создавать условия для развития производителей сырья и перерабатывающей промышленности", — подчеркнул Алексеенко.

В свою очередь в пресс-службе Роспотребнадзора заявили о том, что не могут подтвердить эту информацию. В ведомстве сообщили, что качество российских продуктов в основном не вызывает серьезных нареканий. В Роспотребнадзоре уточнили, что среди некачественной пищевой продукции лидируют импортная рыба и бахчевые.