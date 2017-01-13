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Общество

Россельхознадзор заявил о фальсификации четверти продуктов в стране

Тема:
Гайдаровский форум в 2017 году (88)
19:3313.01.2017
(обновлено: 08:10 14.01.2017)
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Посетители в гипермаркете. Архивное фото
© РИА Новости. Константин Чалабов
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Четверть продуктов питания в России фальсифицируется, заявил помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко в ходе Гайдаровского форума.

Отдел алкогольной продукции гипермаркета Карусель, открывшегося в торгово-развлекательном центре Золотой Вавилон в Москве
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Он подчеркнул, что эта проблема наносит колоссальный урон. "По нашим выборочным проверкам, устойчиво фальсифицируется четверть всей пищевой продукции", — заявил представитель Россельхознадзора.

Алексеенко пояснил, что речь идет о всех видах продуктов, кроме яиц. "Пищевое яйцо фальсифицируют только в Китае, у нас нет", — сообщил помощник главы ведомства.

Ящик с яблоками. Архивное фото
© Fotolia/ ShiningBlack
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Он также отметил, что компании, которые производят нормальную продукцию, оказываются в очень невыгодном положении. "Государство должно наводить здесь порядок, создавать условия для развития производителей сырья и перерабатывающей промышленности", — подчеркнул Алексеенко.

В свою очередь в пресс-службе Роспотребнадзора заявили о том, что не могут подтвердить эту информацию. В ведомстве сообщили, что качество российских продуктов в основном не вызывает серьезных нареканий. В Роспотребнадзоре уточнили, что среди некачественной пищевой продукции лидируют импортная рыба и бахчевые.

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Общество
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152 пользователя оставили 220 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • alexbaseismaalex
    Не четверть фальсифицируется, а три четверти продуктов фальсифицированы. Вдобавок много подделок лекарственных средств, а также во многих регионах стоит проблема с качеством водопроводной воды. Если добавить к этому -йододефицит, а также недостаток в витамине D, вследствие недостатка солнца, недостаток микроэлементов из-за недоступности разнообразия фруктов и овощей на большей части России -получается, что люди живущие здесь -герои. Государство должно разработать программы по восполнению всего, чего не хватает, т.е догнать отставание в 50 лет(почти столько лет назад масштабно появились гос программы на Западе) от развитых стран. И сделать это как-можно быстрее, иначе так и будет население с проблемами с зубами, неразвитой мышечной массой у парней(почти все), иммунодефицит и прочее.
    20:16
    13.01.2017
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  • nadrus58
    Всего лишь четверть продуктов фальсифицировано ??!!))) Видимо Россельхознадзор плохо проводил проверку.. Часто смотришь на продукты ,выложенные на прилавки магазинов , и создаётся такое впечатление ,что эти продукты.. "до нас уже кто-то жевал"..((( Я уж не говорю о качестве и внешнем виде того же сыра.. - якобы сыра..
    20:16
    13.01.2017
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