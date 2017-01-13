Клименко не видит смысла приравнивать соцсети к операторам связи

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Советник президента РФ по интернету Герман Клименко считает нецелесообразным приравнивание соцсетей к операторам связи, которое предложил депутат Госдумы Андрей Луговой.

Депутат в пятницу, в частности, заявил, что к соцсетям должны быть такие же требования как к операторам, чтобы "наших сограждан и наших детей не вербовали, чтобы ехать в Сирию и в другие горячие точки".

"Если вы спросите меня, имеет ли смысл приравнивать социальные сети к операторам связи, я скажу — нет", — сказал Клименко РИА Новости.

Он отметил, что пока это лишь личное высказывание депутата. "Я не могу комментировать то, чего нет. То есть, если он (Луговой — ред.) захочет высказаться в порядке инициативы какой-то законодательной, будем рассматривать", — сказал Клименко.

Собеседник агентства напомнил, что звучат разные идеи в отношении соцсетей. "У многих людей есть разные предложения. Например, если вы вспомните детских уполномоченных по правам детей в регионах, они потребуют закрытия "ВКонтакте", и их позиция понятна, но это же не значит, что соцсеть закрывают. Кто-то предлагает к операторам связи приравнять, кто-то — к СМИ, кто-то предлагает доступ по паспорту. Но нужно же делать что-то одно, поэтому я к этому отношусь спокойно", — сказал советник президента.