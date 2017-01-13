Transparency International обратился в ГП из-за передачи Исаакия РПЦ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв — РИА Новости. Региональный антикоррупционный центр в Санкт-Петербурге "Трансперенси Интернешнл – Россия" обратился в Генпрокуратуру РФ из-за передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, сообщил РИА Новости руководитель центра Дмитрий Сухарев.

Во вторник пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщил, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ в безвозмездное пользование, однако сохранит музейно-просветительские функции. Позже власти Петербурга уточнили, что собор передается РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет, без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Представители РПЦ заявили, что музейные функции собора будут расширены, а вход в собор станет бесплатным. Тем не менее, общественность обеспокоена судьбой Исаакиевского собора.

"Направили вчера в Генеральную прокуратуру обращение… По процедуре передачи собора допущено существенное нарушение закона, причем не только закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности", но и закона "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", — сказал Сухарев.

Как сообщает организация на своей странице в соцсети "ВКонтакте", "изучив документ, петербургский региональный центр "Трансперенси Интернешнл – Россия" обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой отменить данное распоряжение (комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга о передаче собора РПЦ), так как, по нашему мнению, при этом нарушено сразу несколько федеральных законов".

Исаакиевский собор был построен в 1818–1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь — более 4 тысяч квадратных метров. Правительство РФ передало Исаакиевский собор в собственность Санкт-Петербурга в октябре 2012 года. Тремя годами позже Санкт-Петербургская епархия РПЦ обратилась к городским властям с просьбой передать ей здание Исаакиевского собора в безвозмездное пользование, но получила отказ. Правительство города тогда приняло решение о сохранении Исаакиевского собора в оперативном управлении государственного музея-памятника "Исаакиевский собор".