Transparency International обратился в ГП из-за передачи Исаакия РПЦ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв — РИА Новости. Региональный антикоррупционный центр в Санкт-Петербурге "Трансперенси Интернешнл – Россия" обратился в Генпрокуратуру РФ из-за передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, сообщил РИА Новости руководитель центра Дмитрий Сухарев.
"Направили вчера в Генеральную прокуратуру обращение… По процедуре передачи собора допущено существенное нарушение закона, причем не только закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности", но и закона "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", — сказал Сухарев.
Исаакиевский собор был построен в 1818–1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь — более 4 тысяч квадратных метров. Правительство РФ передало Исаакиевский собор в собственность Санкт-Петербурга в октябре 2012 года. Тремя годами позже Санкт-Петербургская епархия РПЦ обратилась к городским властям с просьбой передать ей здание Исаакиевского собора в безвозмездное пользование, но получила отказ. Правительство города тогда приняло решение о сохранении Исаакиевского собора в оперативном управлении государственного музея-памятника "Исаакиевский собор".