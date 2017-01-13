Погибших при крушении Ту-154 журналистов Первого канала похоронят 16 января

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Похороны троих журналистов Первого канала российского телевидения, погибших при крушении самолета Ту-154 Министерства обороны РФ, планируется провести 16 января, сообщил РИА Новости в пятницу источник, знакомый с ситуацией.

"Похороны троих погибших в авиакатастрофе журналистов Первого канала планируются на понедельник", — сказал собеседник агентства, не уточнив место погребения.

По его информации, в пятницу Минобороны России начало передачу идентифицированных останков Дмитрия Рункова, Вадима Денисова и Александра Сойдова их родственникам.

"Генетическая экспертиза найденных останков людей, находившихся на борту разбившегося самолета, продолжается", — добавил собеседник РИА Новости.