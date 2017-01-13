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Общество

Более 155 тысяч человек выступили против передачи Исаакиевского собора РПЦ

Тема:
Передача Исаакиевского собора РПЦ (47)
09:3813.01.2017
(обновлено: 09:42 13.01.2017)
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Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв — РИА Новости. Более 155 тысяч человек подписали петицию против передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви; с вечера вторника, когда стало известно об этой инициативе, по настоящее время свое мнение выразили около 62 тысяч пользователей интернета, следует из материалов на портале change.org.

Исаакиевский собор
© Fotolia/ SemA
РПЦ обещает сделать Исаакий более доступным и сохранить музейную часть
Петиция была создана в интернете в 2015 году. Тогда городские власти отказали Санкт-Петербургской епархии РПЦ в передаче храма в безвозмездное пользование.

В минувший вторник пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщил, что этот вопрос решен в пользу церкви. По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Мокрецова, юридический статус здания Исаакиевского собора не поменяется после передачи его в безвозмездное пользование РПЦ, что может занять менее трех лет. Церковь со своей стороны обещает расширить музейную деятельность и отменить плату за вход в собор.

Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Даничев
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В РПЦ рассказали, что будет с Исаакиевским собором после передачи церкви
Как отмечается в петиции, противники возвращения Исаакия церкви опасаются, что "передача музеев-памятников, визитных карточек Санкт-Петербурга, в ведение РПЦ приведет к ограничению посещения их обычными туристами". Также, по оценке авторов петиции, существуют "небезосновательные опасения", что РПЦ не сможет в полном объеме обеспечить необходимые реставрационные работы по сохранению уникального объекта культурного наследия.

"У нас должно быть светское государство", — написал в комментариях к петиции в пятницу утром Дмитрий Тришкин из Петербурга. С ним согласна Светлана Ильина из Москвы. "Считаю, что РПЦ не в состоянии поддерживать на должном уровне культурное значение памятника культуры. Российская Федерация — светское государство. Почему тогда музей отдается РПЦ, это нарушение Конституции РФ", — написала она.

Первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков
© Фото: из личного архива
Щипков: Возвращение Исаакиевского собора – это символ перехода в будущее

Как сообщал ранее депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, в пятницу вечером у Исаакиевского собора пройдет неформальная встреча активистов, где предполагается обсудить детали общественной кампании против передачи собора церкви. Поскольку эта встреча пройдет в формате общения парламентариев с избирателями, она не требует дополнительных согласований с городскими властями.

Власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор РПЦ
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Полиция пресекла акцию протеста против передачи Исаакиевского собора РПЦ
Исаакиевский собор был построен в 1818–1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь — более 4 тысяч квадратных метров. Правительство РФ передало Исаакиевский собор в собственность Санкт-Петербурга в октябре 2012 года. Тремя годами позже Санкт-Петербургская епархия РПЦ обратилась к городским властям с просьбой передать ей здание Исаакиевского собора в безвозмездное пользование, но получила отказ. Правительство города тогда приняло решение о сохранении Исаакиевского собора в оперативном управлении государственного музея-памятника "Исаакиевский собор".

Собор с библейским именем: величие и роскошь Исаакия
Памятник Николаю I у Исаакиевскиевского собора в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге – уникальный памятник отечественной архитектуры, один из лучших кафедральных соборов Европы.
Власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор РПЦ
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Грандиозность храма определяют его размеры: высота 101,5 метра; длина 111,2 метра; ширина 97,6 метра. Это одна из архитектурных доминант Санкт-Петербурга и второе по высоте здание после Петропавловского собора.
Вид с колоннады Исаакиевского собора на Мариинский дворец в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Церемония открытия Исаакиевского собора состоялась в июне 1858 года.

На фото: вид с колоннады Исаакиевского собора на Мариинский дворец (Законодательное собрание).
Вид на Исаакиевский собор с Сенатской площади в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Алексей Даничев
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На внутреннее убранство собора пошло 400 кг золота, 16 тонн малахита, 500 кг лазурита и тысяча тонн бронзы.
Вид с колоннады Исаакиевского собора на Свято-Троицкий собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Вид с колоннады Исаакиевского собора на Свято-Троицкий собор в Санкт-Петербурге
Вид с колоннады Исаакиевского собора на Мариинский дворец в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Во внутреннем убранстве собора представлены все виды монументально-декоративного искусства – живопись, скульптура, мозаика, цветной облицовочный камень.
Власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор РПЦ
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Храм украшен скульптурами ангелов на наружном аттике, ангелов со светильником, евангелистов и апостолов на фронтонах портиков. На балюстраде главного купола находятся 24 скульптуры ангелов и архангелов.
Подъем на колоннаду Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Храм имеет три престола: центральный – во имя святого Исаакия Далматского; левый придел – во имя святого великого князя Александра Невского; правый – во имя святой великомученицы Екатерины. Особо чтимая святыня – список Тихвинской иконы Божией Матери.
Крестный ход возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Игорь Руссак
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Крестный ход возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
Луна на фоне скульптурных композиций Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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В связи с тем, что Исаакиевский собор возводился необычайно долго, в Петербурге ходили слухи о намеренной задержке стройки, поскольку главному архитектору Исаакиевского собора, Огюсту Монферрану, якобы было предсказано, что он будет жив до тех пор, пока строится собор.
Мультимедийное 3D-маппинг шоу Фестиваль Света 2016 на фасаде Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Руслан Шамуков
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Мультимедийное 3D-маппинг шоу "Фестиваль Света 2016" на фасаде Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви протоиерей Александр Пелин назвал передачу собора РПЦ исторической справедливостью.
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Передача Исаакиевского собора в пользование РПЦ является исполнением не только пожеланий верующих, но и положений федерального закона, отметил председатель законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.
Вид на Исаакиевский собор
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Передачу Исаакиевского сбора в пользование РПЦ поддержал кинорежиссер Владимир Бортко. По его словам, историческое сооружение изначально строилось как собор.
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов пообещал, что Исаакиевский собор в любом случае сохранит музейно-просветительские функции.
В секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии подтвердили, что собор после передачи его РПЦ будет доступен для экскурсий.
Вид на Благовещенский мост и Исаакиевский собор на рассвете в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Вид на Благовещенский мост и Исаакиевский собор на рассвете в Санкт-Петербурге.
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