Более 155 тысяч человек выступили против передачи Исаакиевского собора РПЦ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв — РИА Новости. Более 155 тысяч человек подписали петицию против передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви; с вечера вторника, когда стало известно об этой инициативе, по настоящее время свое мнение выразили около 62 тысяч пользователей интернета, следует из материалов на портале change.org.

Петиция была создана в интернете в 2015 году. Тогда городские власти отказали Санкт-Петербургской епархии РПЦ в передаче храма в безвозмездное пользование.

В минувший вторник пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщил, что этот вопрос решен в пользу церкви. По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Мокрецова, юридический статус здания Исаакиевского собора не поменяется после передачи его в безвозмездное пользование РПЦ, что может занять менее трех лет. Церковь со своей стороны обещает расширить музейную деятельность и отменить плату за вход в собор.

Как отмечается в петиции, противники возвращения Исаакия церкви опасаются, что "передача музеев-памятников, визитных карточек Санкт-Петербурга, в ведение РПЦ приведет к ограничению посещения их обычными туристами". Также, по оценке авторов петиции, существуют "небезосновательные опасения", что РПЦ не сможет в полном объеме обеспечить необходимые реставрационные работы по сохранению уникального объекта культурного наследия.

"У нас должно быть светское государство", — написал в комментариях к петиции в пятницу утром Дмитрий Тришкин из Петербурга. С ним согласна Светлана Ильина из Москвы. "Считаю, что РПЦ не в состоянии поддерживать на должном уровне культурное значение памятника культуры. Российская Федерация — светское государство. Почему тогда музей отдается РПЦ, это нарушение Конституции РФ", — написала она.

Как сообщал ранее депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, в пятницу вечером у Исаакиевского собора пройдет неформальная встреча активистов, где предполагается обсудить детали общественной кампании против передачи собора церкви. Поскольку эта встреча пройдет в формате общения парламентариев с избирателями, она не требует дополнительных согласований с городскими властями.

Исаакиевский собор был построен в 1818–1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь — более 4 тысяч квадратных метров. Правительство РФ передало Исаакиевский собор в собственность Санкт-Петербурга в октябре 2012 года. Тремя годами позже Санкт-Петербургская епархия РПЦ обратилась к городским властям с просьбой передать ей здание Исаакиевского собора в безвозмездное пользование, но получила отказ. Правительство города тогда приняло решение о сохранении Исаакиевского собора в оперативном управлении государственного музея-памятника "Исаакиевский собор".