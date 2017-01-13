Власти рассказали, что мешает получить "дальневосточный гектар" в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 янв — РИА Новости. Количество отказов на получение "дальневосточного гектара" в Амурской области составляет более 20% от принятых заявлений, одна из причин — отсутствие информации в кадастре, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным министра имущественных отношений региона Сергея Ховрата, которые приводятся в сообщении, с 1 октября 2016 года по 11 января 2017 года поступило 1504 заявления на предоставление земельного участка, из них по 316 получен отказ.

"Основные причины — пересечение с земельными участками, в отношении которых ранее утверждены схемы расположения участков, либо земельные участки уже предоставлены в пользование, а информация о них в кадастре отсутствует", — говорится в сообщение.

Также желающие получить землю в Приамурье нередко выбирают участки в местах общественного пользования — в парках и скверах. Отмечается, что есть тенденция к снижению количества отказов: в ноябре 2016 года было 117 отказов, в декабре 2016 года — 65, с начала 2017 года —14.

"Для достижения такого результата министерство постоянно вносит в ФИС сведения о земельных участках, границы которого не указаны в государственной кадастровой системе. Мы информируем граждан о возможности корректировки границ выбранных участков, либо выбора их в других местах", — цитирует пресс-служба Ховрата. 1 февраля в регионе будут подведены промежуточные итоги работы по минимизации отказов по заявкам на земельные участки, территории Амурской области, где зарегистрировано наибольшее число отказов, взяты на особый контроль.

Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, россияне смогут один раз безвозмездно получить гектар земли на Дальнем Востоке. Участок предоставляется на 5 лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через 5 лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность. Все жители Дальнего Востока с 1 октября 2016 года могут получить землю на территории своих регионов, а с 1 февраля 2017 года такое право получат все россияне.