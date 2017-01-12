Минкомсвязи выступает против штрафов за скачивание пиратского контента

Гайдаровский форум в 2017 году (30)

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости/Прайм. Минкомсвязь РФ не поддерживает идею введения штрафов для пользователей за скачивание пиратского контента, заявил глава министерства Николай Никифоров.

С предложением о введении таких штрафов выступало министерство культуры в декабре.

"Нет, мы не поддерживаем, мы считаем, что это несправедливо", — сказал министр журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.