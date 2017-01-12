В Кремле прокомментировали петицию с просьбой отменить "пакет Яровой"

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости/Прайм. Власти ведут экспертную работу по "пакету Яровой", и прежде чем формировать позицию по законопроекту, нужно дождаться окончания этой работы и экспертного вердикта, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент в июле подписал пакет антитеррористических законов, который обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о фактах и содержании разговоров и переписки пользователей, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Закон также обязывает интернет-компании при использовании дополнительного кодирования сообщений пользователей представлять в ФСБ ключи для их дешифровки.

"Идет экспертная работа. Вы знаете, что, подписывая законопроект, одновременно президент подписал перечень поручений, коим предписывается соответствующим ведомствам провести контакты с операторами и обговорить все технические аспекты, связанные с имплементацией этого закона", — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли открытое правительство обсуждать перспектива отмены "пакета Яровой", так как соответствующая петиция собрала необходимое количество подписей, и как к этому относятся в Кремле.

"Эта работа, насколько мне известно, продолжается, существуют разные точки зрения, в том числе и по линии открытого правительства. По крайней мере, нужно дождаться какого-то экспертного вердикта, чтобы формировать уже какую-то позицию", — добавил Песков.

Петиция за отмену антитеррористического "пакета Яровой", размещенная на сайте Российской общественной инициативы (РОИ) в июле 2016 года, всего за месяц набрала 100 тысяч голосов, необходимых проектам федерального уровня для созыва экспертного совета при министре по вопросам Открытого правительства. В тексте петиции отмечается, что "данный закон требует огромных денег, может привести к банкротству многих интернет-компаний и снизить доход государства от получаемых от них налогов".

Голосование за или против инициативы производится после авторизации на портале Госуслуг, чтобы не допустить фальсификаций. С 2013 года на сайте РОИ "барьер" в 100 тысяч подписей преодолели всего 12 инициатив федерального уровня. Это инициативы о запрете чиновникам покупать автомобили дороже 1,5 миллиона рублей, об отмене "антипиратского закона", о пределах допустимой самообороны в собственном жилище, о привилегиях на автодорогах, о пошлинах на посылки из зарубежных интернет-магазинов, об уголовной ответственности за незаконное обогащение чиновников и другие.