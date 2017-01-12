В правительстве работают над предложениями по регулированию авторских прав

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости/Прайм. Минэкономразвития и Минкультуры не позднее начала февраля подготовят предложения по системе регулирования авторских прав в России и по вопросу создания общественно-государственной организации в этой сфере, сообщил журналистам статс-секретарь, замглавы МЭР Олег Фомичев.

"У нас сейчас есть поручение от (первого вице-премьера — ред.) Игоря Ивановича Шувалова совместно с Минкультуры эти две темы доработать. Думаю, в течение января, может быть, начала февраля", — сказал Фомичев, отвечая на вопрос, был ли одобрен на совещании у Шувалова законопроект об авторских правах и представил ли МЭР предложения по общественно-государственной организации.

Комментируя идею Минкультуры ввести штрафы для пользователей за скачивание нелегального контента, замминистра отметил, что в проекте, который сейчас разработан, такого предложения нет. "Но мы неоднократно обсуждали, с пользователей это не администрируемо и невозможно. Нужно бороться с самими сайтами и "пиратами", а с пользователями во всем мире никто не научился еще нормально бороться", — отметил он.

В настоящее время в правительстве и культурном сообществе ведется активная дискуссия по вопросу реформирования системы управления авторскими правами в России. Минэкономразвития еще весной 2016 года предлагало передать сферу управления авторскими правами в ведение государства: перевести организации по коллективному управлению в форму публично-правовой компании. Руководство Российского авторского общества, продюсеры, композиторы и исполнители тогда направили письма в правительство, в которых высказали несогласие с этой идеей.

Позднее замглавы МЭР РФ Олег Фомичев в интервью РИА Новости рассказал, что рассматривается несколько вариантов реформы системы авторских прав. В числе альтернатив созданию одного общества по коллективному управлению авторскими правами замминистра назвал возможность появления ассоциации, которая являлась бы более самоуправляемой. В январе представитель секретариата первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова сообщил РИА Новости, что предложения по созданию организации, которая осуществляла бы контроль за управлением авторскими правами, необходимо направить в правительство до 25 января.