"Трансстрой" в суде требует от властей Петербурга более 400 млн рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв — РИА Новости. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск корпорации "Трансстрой", бывшего подрядчика строительства электродепо "Южное" для метрополитена, о взыскании с Дирекции транспортного строительства Петербурга более 400 миллионов рублей, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

"Исковое заявление АО "Корпорация "Трансстрой". Сумма исковых требований 413,31 миллион рублей…. Ответчик Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение Дирекция транспортного строительства", — сообщается в карточке дела, где пока не уточняется дата слушаний.

Как сообщалось ранее, Дирекция транспортного строительства в декабре направила в адрес "Трансстроя" уведомление о расторжении госконтракта на строительство электродепо "Южное" от 23 июня 2014 года стоимостью 6,63 миллиарда рублей. Городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры сообщал, что "подрядчиком нарушены сроки выполнения работ по объекту, не выполнены предписания дирекции транспортного строительства по устранению выявленных недостатков на объекте, по ряду разделов производственного графика работы не велись, либо выполнены в незначительном объеме". В настоящее время контракт с "Трансстроем" расторгнут, власти планируют выбрать нового подрядчика сооружения электродепо, что, по их оценке, не отразится на сроках работ.

Электродепо "Южное" возводится в рамках второй очереди строительства Фрунзенского радиуса от станции "Международная" до станции "Южная" Петербургского метрополитена. Электродепо предназначено для ночного отстоя и технического обслуживания, текущих и внеплановых ремонтов подвижного состава метрополитена.

Корпорация "Трансстрой" является также одним из бывших подрядчиков строительства в Петербурге футбольного стадиона в западной части Крестовского острова. Госстройнадзор Санкт-Петербурга 29 декабря выдал разрешение на ввод спортивной арены в эксплуатацию, однако судебные споры бывших подрядчиков с городскими властями пока не завершены. В частности, арбитраж Петербурга 23 января рассмотрит иск комитета по строительству к корпорации "Трансстрой" о признании расторгнутым контракта на сооружение стадиона. Одновременно суд рассмотрит исковые требования корпорации к городскому строительному ведомству о признании недействительным одностороннего отказа от этого контракта.