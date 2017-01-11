КПРФ предлагает сохранить наказание за побои в отношении беременных и детей

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Депутаты фракции КПРФ внесут поправки ко второму чтению законопроекта о декриминализации побоев

близких родственников, согласно которым предлагается сохранить уголовную ответственность за побои в отношении детей и беременных женщин, заявил в среду первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков.

Депутаты Госдумы в среду рассматривают в первом чтении законопроект, предусматривающий поправки в статью 116 УК "Побои", которая с июля 2016 года переводит такие действия в разряд административных правонарушений, при этом оставляя побои, совершенные близкими родственниками, в сфере уголовного преследования.

"Фракция предлагает сохранить уголовную ответственность за совершение, в том числе однократное, побоев и иных насильственных действий, причинивших физическую боль, в отношении несовершеннолетних, беременных женщин, а также лица, находящегося в беспомощном состоянии, независимо от мотивов и места совершения указанных преступлений. Соответствующие поправки к законопроекту фракция внесет. В случае их принятия во втором чтении мы поддержим законопроект", — сказал депутат-коммунист.

Говоря о "шлепках", он пояснил, что на этот счет соответствующее разъяснение должен дать Верховный суд Российской Федерации, "что является материальным составом преступления в статье 116 УК РФ, какое деяние является общественно опасным и подлежит уголовной ответственности".