КПРФ предлагает сохранить наказание за побои в отношении беременных и детей

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Депутаты фракции КПРФ внесут поправки ко второму чтению законопроекта о декриминализации побоев
Депутаты Госдумы в среду рассматривают в первом чтении законопроект, предусматривающий поправки в статью 116 УК "Побои", которая с июля 2016 года переводит такие действия в разряд административных правонарушений, при этом оставляя побои, совершенные близкими родственниками, в сфере уголовного преследования.
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Говоря о "шлепках", он пояснил, что на этот счет соответствующее разъяснение должен дать Верховный суд Российской Федерации, "что является материальным составом преступления в статье 116 УК РФ, какое деяние является общественно опасным и подлежит уголовной ответственности".