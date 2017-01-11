В РФ появится общественно-государственная организация по авторским правам

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости/Прайм. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов поручил профильным ведомствам до 25 января представить в правительство предложения по вопросу создания и функционирования общественно-государственной организации по осуществлению контроля за управлением авторскими правами, сообщил РИА Новости представитель секретариата Шувалова.

"На совещании обсуждался формат "Общественно-государственной организации", который учитывает предложения ОКУПов (общество коллективного управления — ред.) и ведомств по осуществлению контроля за управлением авторскими правами. Предложения по управлению организации и другим деталям в правительстве ждут до 25 января", — сказал собеседник агентства.

Шувалов также поручил доработать законопроект, предложенный Минкультом, который содержит требования к повышению прозрачности деятельности ОКУПов.

Источник, знакомый с итогами совещания у первого вице-премьера, сообщил РИА Новости, что действующие организации по коллективному управлению правами на данном этапе не планируется объединять в одну организацию. "На данном этапе они не будут объединяться в одну организацию, как это обсуждалось предварительно. Эта идея (объединение — ред.) в один ОКУП изначально больше всего беспокоила авторское сообщество", — отметил собеседник агентства.

История вопроса

В настоящее время в правительстве и культурном сообществе ведется активная дискуссия по вопросу реформирования системы управления авторскими правами в России. Минэкономразвития еще весной 2016 года предлагало передать сферу управления авторскими правами в ведение государства: перевести организации по коллективному управлению в форму публично-правовой компании. Руководство Российского авторского общества, продюсеры, композиторы и исполнители тогда направили письма в правительство, в которых высказали несогласие с этой идеей.

Позднее, в конце сентября, замглавы МЭР РФ Олег Фомичев в интервью РИА Новости рассказал, что рассматривается несколько вариантов реформы системы авторских прав, но все они предусматривают усиление государственного регулирования с точки зрения обеспечения прозрачности и подконтрольности обществу работающих в системе структур.

В числе альтернатив создания одного общества по коллективному управлению авторскими правами замминистра назвал возможность появления ассоциации, которая являлась бы более самоуправляемой. Здесь государство могло бы иметь меньше возможности влияния, но в таком случае нужно было бы более четко прописать в гражданском законодательстве требования к ее деятельности. Обсуждалась идея оставить одно общество, которое будет собирать деньги, и несколько обществ, которые будут распределять деньги.