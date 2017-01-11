Зюганов назвал идею о взыскании единственного жилья с должников цинизмом

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал цинизмом законопроект о возможности взыскания единственного жилья с должников, вынесенный на общественное обсуждение Минюстом РФ.
"Большего цинизма трудно себе представить, тем более, что это делается после аномальных морозов", — сказал Зюганов журналистам.
Он обратился к Общероссийскому народному фронту, чтобы его участники обратили внимание, что накануне президентских выборов вносятся постановления и решения, заставляющие людей действовать "экстремально и радикально".