"Сделать бомжами тех, у кого нет денег": за что вас могут лишить жилья

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Лариса Жукова. Министерство юстиции разработало порядок изъятия у должников единственного жилья. Проект поправок в закон об исполнительном производстве, опубликованный на государственном портале, вызвал общественный резонанс. На каких основаниях неплательщиков будут лишать жилья и чем грозит применение таких мер на практике, выясняли РИА Новости.

Бесспорное предложение



"Очень спорный законопроект. Сделать бомжами тех, у кого и так нет средств?", – так на появление законопроекта отреагировал бывший уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов в своём Twitter, отметив, что Конституция гарантирует каждому право на жильё, при этом не обязывая граждан платить по долгам. Его мнение поддержали многие пользователи интернета.

О том, что предложение Минюста законно и не противоречит Конституции, в свою очередь, заявил глава службы судебных приставов Артур Парфенчиков.

Оказывается, ещё в 2012 году Конституционный суд обязал парламент конкретизировать положение, согласно которому с должника нельзя взыскать часть его единственного жилого помещения, чтобы при этом учитывались интересы кредитора, и признал эту норму не противоречащей Конституции.

Поводом к такому решению стало рассмотрение двух типичных судебных тяжб: Фании Гумеровой и Юрия Шикунова. Жительница Уфы Гумерова одолжила знакомому больше 3 миллионов рублей. Районный суд удовлетворил её требование обратить взыскание на треть дома – стоимостью почти в 10 миллионов рублей и площадью более 330 кв.м. Однако Верховный суд Башкортостана решение нижестоящего суда отменил, сославшись на положения статьи 446 Гражданского кодекса "Имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам". При аналогичных обстоятельствах не смог вернуть займ в 70 тысяч долларов и москвич Шикунов.

В том же году проект изменений в соответствующую норму Гражданского кодекса в Госдуму внесла депутат Галина Хованская, однако парламент их так и не принял. Законодательную инициативу отложили более чем на четыре года.

Пора умерить аппетиты

Cредняя по России задолженность по жилищно-коммунальным услугам или кредитным картам доходит до 25% – фактически каждый четвертый не способен оплатить свои долги, говорит президент одного из старейших российских коллекторских агентств "Секвойя кредит консолидейшн" Елена Докучаева. По данным агентства на октябрь 2016 года, россияне должны различным организациям (банкам, телекоммуникационным компаниям, страховым компаниям, организациям ЖКХ, МФО) более 1,3 триллиона рублей. И эта цифра только увеличивается.

Недавно принятый закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" ограничивает возможности коллекторов, поэтому должникам нужна мотивация, чтобы платить по счетам, уверена президент агентства: "С одной стороны, рост просроченной задолженности по кредитам обусловлен тем, что население беднеет. С другой – если не хватает денег на оплату долга, может, нужно корректировать своё потребление?".

Законопроект направлен на тех, кто не хочет умерить аппетиты, согласен юрист по всем категориям права Кирилл Чернявский. Речь идёт о типичной, по его словам, схеме, когда люди берут кредиты, покупают на все средства дом за условные 10 миллионов и не отдают долги банкам. Средств на счетах нет, имущество единственное – взыскать нечего. А через три года проходит срок исковой давности – человек продаёт роскошную квартиру и покупает несколько маленьких:

"Это очень грамотный и качественный уход от ответственности, и довольно распространённая ситуация. У меня целый ряд таких знакомых".

При этом юрист признает: их доля среди ответчиков в делах по долгам не больше тех, кто лишился бизнеса во время кризиса, встретился с мошенниками или не поделил имущество с родственниками.

6 "квадратов" как расплата

Как пояснили в Минюсте, изымать жилье в счет уплаты налогов будут не со всех должников: поправки затронут только тех, у кого нет денег или иного имущества на погашение, и чьи жилищные условия "явно превышают" их потребности – минимум в два раза.

Размер "потребностей" регламентирован государством. Согласно Жилищному кодексу, в разных муниципалитетах России норма жилой площади варьируется от 14 до 18 кв.м. на человека. При этом минимум санитарной нормы, прописанной на федеральном уровне, составляет 6 "квадратов" на человека.

Если квартира маленькая, но дорогая (например, в центре города), и ее стоимость в два раза больше той, в какую муниципалитету обойдётся альтернатива (пусть и менее достойная), она также подлежит принудительному изъятию.

Судом будет установлена сумма, которую выплатят должнику для приобретения другого жилья в том же населенном пункте. Предполагается, что ее хватит после вычета долгов с суммы проданной недвижимости.

Возможности для злоупотреблений

Система оценок жилья с нового года претерпит ряд изменений: теперь кадастровую оценку земельных участков, квартир и дач будут проводить не независимые оценщики, а специалисты бюджетных учреждений. Стоимость жилья максимально приблизят к рыночной: это означает, что квартиры станут оценивать значительно выше, чем раньше, говорит Кирилл Чернявский.

"Теперь при инвентаризации будут учитываться все факторы "роскоши": вплоть до того, есть ли консьерж внизу, и на какую сторону выходят окна".

На покупку нового жилища отводится всего три месяца с момента перечисления денег. Если должник не успевает распорядиться средствами, они будут переданы муниципалитету, который уже сам займется предоставлением жилья. Это грозит тем, что ответчик получит квартиру с минимальными удобствами, а то и вовсе в коммуналке.

Под угрозой и сами жители коммунальных квартир: зачастую долги за ЖКХ появляются именно у них, поскольку муниципалитет не разбивает платежи для каждого жильца. Здесь только один выход – договориться с управляющими жилищными компаниями и установить индивидуальные счетчики. Права детей при этом не нарушаются, уверен Кирилл Чернявский, но в любом случае на суде с участием несовершеннолетних будут присутствовать органы опеки.

Прецеденты, когда суд постановлял изъять для последующей продажи единственное жильё, уже есть. Подобный случай был в практике Кирилла Чернявского: квартиру ответчика продали по решению суда без его согласия и обязали поселиться в другом месте, после того, как его соседи неоднократно жаловались на громкую музыку по ночам. Но ситуаций с изъятием единственного места жительства в счёт уплаты долгов в России еще не было. До сих пор с должниками боролись различными методами: от отключения горячей воды до "коммунального ноу-хау" – отключения канализации в отдельно взятой квартире.

"Никому не выгодно "плодить" бомжей, но такой риск есть. На любую статью можно посмотреть под разными углами, и кто-то наверняка захочет воспользоваться своим служебным положением. В конечном итоге, все будет зависеть от того, в каком виде примут и утвердят закон", – подытоживает юрист.

Пока же известно, что новый порядок будет применяться к спорам, возникшим после вступления закона в силу. Исключение составят случаи дел о возмещении вреда жизни и здоровью, а также взыскания алиментов.