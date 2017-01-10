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Общество

Минюст пояснил предложение о взыскании у должника единственного жилья

09:5410.01.2017
(обновлено: 10:40 10.01.2017)
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Судебный пристав. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Корнев
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Новый законопроект, позволяющий забрать у должника единственное жилье в счет погашения кредита, затронет только тех должников, чьи жилищные условия "явно превышают" их потребности в жилище, пояснили в Минюсте. 

Как вы оцениваете законопроект о возможности взыскания единственного жилья должника?
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"Взыскание может быть обращено на принадлежащее гражданину-должнику единственное пригодное для постоянного проживания жилое помещение, только если его размер и стоимость явно превышают уровень, достаточный для обеспечения разумной потребности гражданина-должника и членов его семьи в жилище. При этом учитывается как площадь жилого помещения, так и его рыночная стоимость", — отмечают в министерстве.

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Решение о таком взыскании суд может принять только в случае, если у должника нет другого имущества и его доходы несоразмерны с обязательствами. Кроме того, суд устанавливает сумму, которую выплатят должнику для приобретения другого жилья в том же населенном пункте, где он проживал раньше.

"Проект не предполагает введения какого-либо "уплотнения". Речь не идет о создании коммунальных квартир или отчуждении доли в праве на квартиру, принадлежащую должнику, с целью "подселения" иных лиц. Согласно проекту, должник сам будет определять, какое жилье приобрести", — заявляют в ведомстве.

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Новый порядок будет применяться к отношениям, возникшим после вступления закона в силу. Исключение составляют случаи, когда речь идет о требованиях о возмещении вреда жизни и здоровью, а также взыскании алиментов.

Проект соответствующего федерального закона опубликован для общественного обсуждения.

Ранее Конституционный суд постановил, что следует определить пределы действия запрета на взыскание единственного жилья. Это нужно для того, чтобы обеспечить защиту имущественных интересов кредитора. При этом следует предусмотреть гарантии сохранения "нормальных" жилищных условий у должника и его семьи, считают в Минюсте.

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Общество
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111 пользователей оставили 146 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • sergey-12008
    Я считаю Минюсту нужно проработать законопроект привода процентных ставок по кредитам наших банков к Европейским нормам от 1 до 3% годовых. Тогда я думаю, сам собой отпадет вопрос по кредиторским задолженностям, так как у людей даже в сложных жизненных ситуациях будет возможность отдавать кредиты. А за нарушение данного закона Грефа и ему подобных селить на 18 квадратах на человека и давать 10000 рублей в месяц на счастливую, упитанную жизнь. Вот инициатива. Под такой законопроект я готов подписаться.
    10:55
    10.01.2017
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  • Mike Fauley
    А разумная потребность в жилье - это картонная коробка под Москворецким мостом (в лучшем случае)? Власти перегибают палку, нарушая баланс интересов - кредитор-должник. Не лучше ли отправлять должников на принудительные работы для погашения долга? Или может банкам лучше изучать своих клиентов перед тем, как выдавать им кредиты?
    10:20
    10.01.2017
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