Минюст пояснил предложение о взыскании у должника единственного жилья

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Новый законопроект, позволяющий забрать у должника единственное жилье в счет погашения кредита, затронет только тех должников, чьи жилищные условия "явно превышают" их потребности в жилище, пояснили в Минюсте.

Как вы оцениваете законопроект о возможности взыскания единственного жилья должника? Предложение адекватно и восстанавливает баланс интересов между должником и кредитором

Единственное жилье нельзя отбирать ни при каких условиях Результаты

"Взыскание может быть обращено на принадлежащее гражданину-должнику единственное пригодное для постоянного проживания жилое помещение, только если его размер и стоимость явно превышают уровень, достаточный для обеспечения разумной потребности гражданина-должника и членов его семьи в жилище. При этом учитывается как площадь жилого помещения, так и его рыночная стоимость", — отмечают в министерстве.

Решение о таком взыскании суд может принять только в случае, если у должника нет другого имущества и его доходы несоразмерны с обязательствами. Кроме того, суд устанавливает сумму, которую выплатят должнику для приобретения другого жилья в том же населенном пункте, где он проживал раньше.

"Проект не предполагает введения какого-либо "уплотнения". Речь не идет о создании коммунальных квартир или отчуждении доли в праве на квартиру, принадлежащую должнику, с целью "подселения" иных лиц. Согласно проекту, должник сам будет определять, какое жилье приобрести", — заявляют в ведомстве.

Новый порядок будет применяться к отношениям, возникшим после вступления закона в силу. Исключение составляют случаи, когда речь идет о требованиях о возмещении вреда жизни и здоровью, а также взыскании алиментов.

Проект соответствующего федерального закона опубликован для общественного обсуждения.

Ранее Конституционный суд постановил, что следует определить пределы действия запрета на взыскание единственного жилья. Это нужно для того, чтобы обеспечить защиту имущественных интересов кредитора. При этом следует предусмотреть гарантии сохранения "нормальных" жилищных условий у должника и его семьи, считают в Минюсте.