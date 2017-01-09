В Общественной палате скептически отнеслись к новой антитабачной концепции

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Кардинальный запрет табачной продукции может вызвать обратный эффект, так как люди начнут покупать контрафактные товары, считает член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Елена Тополева-Солдунова.
"Я сама противница курения и считаю, что все те меры последние, которые были предприняты по борьбе с курением в нашей стране Минздравом, что они очень хороший результат дали…. Но что касается полного запрета, то тут у меня есть опасения, потому что, как показывает история, полные запреты редко дают тот результат, на который мы рассчитываем, потому что есть люди, которые… будут все равно искать возможности, чтобы курить", — рассказала Тополева-Солдунова РИА Новости.
Общественница предположила, что те, кто все равно захочет курить, скорее всего, будут искать нелегальные пути для того, чтобы найти табак. Соответственно, можно ожидать, что это будут контрафактные товары, которые будут наносить здоровью еще более серьезный вред, чем те, которые продаются сейчас.
Скептически оценил эту инициативу и заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по поддержке молодежных инициатив, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.
"Каждый должен отвечать за свою зону. То есть если Минздрав предложит медицинскую помощь людям — тот, кто курит, он же зависимый — это реальная история. А если это будет закон "давайте запретим", то это нереальная история", — сказал он РИА Новости.
Тем не менее, по мнению члена ОП, саму проблему курения под таким кардинальным углом обсуждать можно, но "закон вылечить не может".