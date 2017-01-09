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Общество

В Общественной палате скептически отнеслись к новой антитабачной концепции

11:2609.01.2017
(обновлено: 11:29 09.01.2017)
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Табличка Курение запрещено. Архивное фото
© Fotolia/ vege

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Кардинальный запрет табачной продукции может вызвать обратный эффект, так как люди начнут покупать контрафактные товары, считает член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Елена Тополева-Солдунова.

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Как сообщила газета "Известия", Минздрав РФ подготовил антитабачную концепцию, которая запрещает продажу табака лицам, родившимся после 2014 года; ограничения сохранятся даже после наступления совершеннолетия. Как пишет издание со ссылкой на текст концепции, запрет может начать действовать в 2033 году.

"Я сама противница курения и считаю, что все те меры последние, которые были предприняты по борьбе с курением в нашей стране Минздравом, что они очень хороший результат дали…. Но что касается полного запрета, то тут у меня есть опасения, потому что, как показывает история, полные запреты редко дают тот результат, на который мы рассчитываем, потому что есть люди, которые… будут все равно искать возможности, чтобы курить", — рассказала Тополева-Солдунова РИА Новости.

Общественница предположила, что те, кто все равно захочет курить, скорее всего, будут искать нелегальные пути для того, чтобы найти табак. Соответственно, можно ожидать, что это будут контрафактные товары, которые будут наносить здоровью еще более серьезный вред, чем те, которые продаются сейчас.

Электронныя сигарета
© Fotolia/ tcsaba
Ученые: запрет курения помогает малокурящим людям отказаться от табака
"Я бы очень хорошо подумала, прежде чем полный запрет вводить, подумала бы еще больше все-таки о мерах профилактики этой пагубной привычки, о том, что нужно делать для того, чтобы эта потребность у людей вообще не возникала. Я бы, наверное, все-таки на этом акцент бы сделала", — добавила она.

Скептически оценил эту инициативу и заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по поддержке молодежных инициатив, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

"Каждый должен отвечать за свою зону. То есть если Минздрав предложит медицинскую помощь людям — тот, кто курит, он же зависимый — это реальная история. А если это будет закон "давайте запретим", то это нереальная история", — сказал он РИА Новости.

Тем не менее, по мнению члена ОП, саму проблему курения под таким кардинальным углом обсуждать можно, но "закон вылечить не может".

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