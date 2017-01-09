СМИ: Минздрав хочет запретить продажу сигарет родившимся после 2014 года

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Минздрав подготовил антитабачную концепцию, которая запрещает продажу табака лицам, родившимся после 2014 года; ограничения сохранятся даже после наступления совершеннолетия, сообщает газета "Известия".
В мае об идее подобных ограничений говорила глава ведомства Вероника Скворцова.
"Документ предполагает введение полного запрета на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта,… на остановках общественного транспорта… Самым главным нововведением может стать запрет на продажу табака лицам, рожденным в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия", — пишет газета.
"Известия" приводят данные Минздрава, согласно которым потеря потенциальных лет жизни в трудоспособном возрасте из-за курения в среднем составляет девять лет у мужчин и 5,6 года — у женщин. Упущенную выгоду в производстве ВВП чиновники оценили примерно в два процента.
В 2013 году в России был принят "антитабачный" закон, по которому курение сначала запретили на стадионах, в школах, вузах и больницах, на детских площадках и в самолетах. Также под запретом оказалась реклама и стимулирование продаж табака.
В России с первого января выросли ставки акцизов на табак. По оценке Минфина, это приведет к росту средней розничной цены пачки сигарет в 2017 году на 10%, а за три года — на 27%.