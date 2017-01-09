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Общество

СМИ: Минздрав хочет запретить продажу сигарет родившимся после 2014 года

00:5709.01.2017
(обновлено: 11:17 09.01.2017)
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Продажа сигарет в магазине
© Fotolia/ DoraZett

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Минздрав подготовил антитабачную концепцию, которая запрещает продажу табака лицам, родившимся после 2014 года; ограничения сохранятся даже после наступления совершеннолетия, сообщает газета "Известия".

Продажа сигарет. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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В России с первого января выросли ставки акцизов на табак
Как пишет издание со ссылкой на текст концепции, запрет может начать действовать в 2033 году.

В мае об идее подобных ограничений говорила глава ведомства Вероника Скворцова.

"Документ предполагает введение полного запрета на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта,… на остановках общественного транспорта… Самым главным нововведением может стать запрет на продажу табака лицам, рожденным в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия", — пишет газета.

Электронныя сигарета
© Fotolia/ tcsaba
Ученые: запрет курения помогает малокурящим людям отказаться от табака
В Минздраве подтвердили, что подготовленный документ уже разослан в ряд ведомств, включая Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Минкультуры, ФТС и другие. Если концепцию одобрят, то будет введен запрет на производство, ввоз и обращение некурительных табачных изделий, отмечает газета.

"Известия" приводят данные Минздрава, согласно которым потеря потенциальных лет жизни в трудоспособном возрасте из-за курения в среднем составляет девять лет у мужчин и 5,6 года — у женщин. Упущенную выгоду в производстве ВВП чиновники оценили примерно в два процента.

В 2013 году в России был принят "антитабачный" закон, по которому курение сначала запретили на стадионах, в школах, вузах и больницах, на детских площадках и в самолетах. Также под запретом оказалась реклама и стимулирование продаж табака.

Магазин с алкогольной продукцией. Архивное фото
© Fotolia/ Pavel Losevsky
Минкомсвязь выступает за возвращение рекламы алкоголя и табака в СМИ
Летом 2014-го власти запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, поездах, вокзалах и аэропортах. Газета приводит данные опросов, согласно которым в 2016 году распространенность потребления табака составила 33%, в то время как в 2009-м этот показатель был равен 39%.

В России с первого января выросли ставки акцизов на табак. По оценке Минфина, это приведет к росту средней розничной цены пачки сигарет в 2017 году на 10%, а за три года — на 27%.

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