В СФ разработали поправки, упрощающие выезд за границу для бывших должников

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Сенатор Вадим Тюльпанов внес в Госдуму поправки к закону "Об исполнительном производстве", предусматривающие создание офисов судебных приставов на пограничных пунктах; с их помощью погасившие свои долги граждане смогут оперативно получить разрешение на выезд за границу.
Как сообщил Тюльпанов РИА Новости, поправки помогут восстановить права должников, выполнивших свои обязательства.
"Поправки предусматривают следующий пункт: "В случае предоставления должником сведений об исполнении требований исполнительного документа аресты и ограничения, введённые ранее, снимаются незамедлительно", — пояснил сенатор.
Тюльпанов отметил, что разработанный документ предусматривает поправки в законопроект, который был рассмотрен Госдумой в первом чтении 16 декабря. Если его инициатива будет одобрена, приставы будут обязаны снимать ограничения на выезд в течение суток после погашения задолженности.
"В новогодние праздники Федеральная служба судебных приставов частично и довольно успешно уже опробовала такую систему. Те должники, которые оплатили свои задолженности, но в компьютерной базе этот факт почему-то не был отражен, обрели возможность оперативно получить разрешение на выезд: для этого на круглосуточное дежурство во всех крупных пунктах пропуска, в том числе, в международных аэропортах заступили судебные приставы. Думаю, необходимо развить этот опыт и создать для него законодательную основу", — заявил он.
Если разработанные поправки будут одобрены, на каждом погранпункте (аэропорты, железнодорожные вокзалы, пункты пропуска автомобильного транспорта и пункты пропуска в морских портах) будут созданы офисы судебных приставов. Там расплатившиеся должники смогут получить разрешение на выезд, предъявив бумажную или электронную квитанцию об оплате.
Тюльпанов предлагает ввести новые правила с 1 января 2018 года, за это время ведомства смогут подготовить необходимую правовую базу.