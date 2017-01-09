В СФ разработали поправки, упрощающие выезд за границу для бывших должников

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Сенатор Вадим Тюльпанов внес в Госдуму поправки к закону "Об исполнительном производстве", предусматривающие создание офисов судебных приставов на пограничных пунктах; с их помощью погасившие свои долги граждане смогут оперативно получить разрешение на выезд за границу.

Следует ли смягчить условия выезда за границу для должников? Нет, платить надо вовремя

Да, это правильная инициатива

Меня это не касается, у меня нет долгов Результаты

Сейчас должника могут не выпустить из страны, если сумма долга превышает десять тысяч рублей, причём узнать о запрете на выезд человек может уже в аэропорту. Задержки в передаче данных об оплате задолженности от приставов к пограничникам вызывали множество жалоб.

Как сообщил Тюльпанов РИА Новости, поправки помогут восстановить права должников, выполнивших свои обязательства.

"Поправки предусматривают следующий пункт: "В случае предоставления должником сведений об исполнении требований исполнительного документа аресты и ограничения, введённые ранее, снимаются незамедлительно", — пояснил сенатор.

Тюльпанов отметил, что разработанный документ предусматривает поправки в законопроект, который был рассмотрен Госдумой в первом чтении 16 декабря. Если его инициатива будет одобрена, приставы будут обязаны снимать ограничения на выезд в течение суток после погашения задолженности.

По мнению сенатора, если граждане смогут получать документ об оплате своих долгов прямо в аэропорту, налоговые органы смогут увеличить собираемость долгов, а сами должники избежат "неприятных ситуаций, когда из-за невыплаченного налога или непогашенного штрафа может сорваться заграничный отпуск или командировка".

"В новогодние праздники Федеральная служба судебных приставов частично и довольно успешно уже опробовала такую систему. Те должники, которые оплатили свои задолженности, но в компьютерной базе этот факт почему-то не был отражен, обрели возможность оперативно получить разрешение на выезд: для этого на круглосуточное дежурство во всех крупных пунктах пропуска, в том числе, в международных аэропортах заступили судебные приставы. Думаю, необходимо развить этот опыт и создать для него законодательную основу", — заявил он.

Если разработанные поправки будут одобрены, на каждом погранпункте (аэропорты, железнодорожные вокзалы, пункты пропуска автомобильного транспорта и пункты пропуска в морских портах) будут созданы офисы судебных приставов. Там расплатившиеся должники смогут получить разрешение на выезд, предъявив бумажную или электронную квитанцию об оплате.

По словам сенатора, принятый Госдумой в первом чтении законопроект предусматривает, что экземпляр постановления о снятии временного ограничения на выезд должны получить, в том числе, пограничные органы. Копия документа также будет направляться должнику.

Тюльпанов предлагает ввести новые правила с 1 января 2018 года, за это время ведомства смогут подготовить необходимую правовую базу.