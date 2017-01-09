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Общество

В СФ разработали поправки, упрощающие выезд за границу для бывших должников

00:1509.01.2017
(обновлено: 09:58 09.01.2017)
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Туристы в аэропорту
© Fotolia/ NicoElNino

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Сенатор Вадим Тюльпанов внес в Госдуму поправки к закону "Об исполнительном производстве", предусматривающие создание офисов судебных приставов на пограничных пунктах; с их помощью погасившие свои долги граждане смогут оперативно получить разрешение на выезд за границу.

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Сейчас должника могут не выпустить из страны, если сумма долга превышает десять тысяч рублей, причём узнать о запрете на выезд человек может уже в аэропорту. Задержки в передаче данных об оплате задолженности от приставов к пограничникам вызывали множество жалоб.

Как сообщил Тюльпанов РИА Новости, поправки помогут восстановить права должников, выполнивших свои обязательства.

"Поправки предусматривают следующий пункт: "В случае предоставления должником сведений об исполнении требований исполнительного документа аресты и ограничения, введённые ранее, снимаются незамедлительно", — пояснил сенатор.

Тюльпанов отметил, что разработанный документ предусматривает поправки в законопроект, который был рассмотрен Госдумой в первом чтении 16 декабря. Если его инициатива будет одобрена, приставы будут обязаны снимать ограничения на выезд в течение суток после погашения задолженности.

Работа мобильного пункта судебных приставов в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
© РИА Новости. Руслан Кривобок
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По мнению сенатора, если граждане смогут получать документ об оплате своих долгов прямо в аэропорту, налоговые органы смогут увеличить собираемость долгов, а сами должники избежат "неприятных ситуаций, когда из-за невыплаченного налога или непогашенного штрафа может сорваться заграничный отпуск или командировка".

"В новогодние праздники Федеральная служба судебных приставов частично и довольно успешно уже опробовала такую систему. Те должники, которые оплатили свои задолженности, но в компьютерной базе этот факт почему-то не был отражен, обрели возможность оперативно получить разрешение на выезд: для этого на круглосуточное дежурство во всех крупных пунктах пропуска, в том числе, в международных аэропортах заступили судебные приставы. Думаю, необходимо развить этот опыт и создать для него законодательную основу", — заявил он.

Если разработанные поправки будут одобрены, на каждом погранпункте (аэропорты, железнодорожные вокзалы, пункты пропуска автомобильного транспорта и пункты пропуска в морских портах) будут созданы офисы судебных приставов. Там расплатившиеся должники смогут получить разрешение на выезд, предъявив бумажную или электронную квитанцию об оплате.

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© РИА Новости. Григорий Сысоев
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По словам сенатора, принятый Госдумой в первом чтении законопроект предусматривает, что экземпляр постановления о снятии временного ограничения на выезд должны получить, в том числе, пограничные органы. Копия документа также будет направляться должнику.

Тюльпанов предлагает ввести новые правила с 1 января 2018 года, за это время ведомства смогут подготовить необходимую правовую базу.

© РИА Новости. Руслан Кривобок
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Работа мобильного пункта судебных приставов в аэропорту "Шереметьево"
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