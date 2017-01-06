Сенатор: делать государственный праздник 7 ноября было бы неправильно

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Возвращение годовщине Великой Октябрьской революции статуса государственного праздника приведет к конфликтам в обществе, одни будут поднимать значение Октябрьской революции, а другие заявлять, что революция унесла много жизней. Такое мнение высказал РИА Новости в пятницу первый замглавы комитета Совфеда по законодательству Алексей Александров.

"Коммунисты России" предложили сделать 7 ноября выходным днем в честь 100-летия Великой Октябрьской революции, сообщил РИА Новости лидер партии Максим Сурайкин, отметив, что данная инициатива была направлена президенту РФ.

Александров напомнил, что 7 ноября уже отмечается как памятная дата.

"Сегодня другой общественно-политический строй, обсуждение темы революции не только обострит тему частной собственности, но и неприкосновенности жизни, обострит отношение в обществе — одни будут поднимать значение Октябрьской революции, другие заявлять о том, что революция унесла много жизней", — считает сенатор.

По его мнению, это спорный вопрос, который "может вызвать конфликт в обществе".

"Как историческую дату, мы 7 ноября помним, но "делать государственный праздник 7 ноября было бы неправильно", — полагает Александров.