Концессионер ЗСД в Петербурге может подать иски к водителям

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Концессионер автодороги Западный скоростной диаметр (ЗСД) в Санкт-Петербурге — компания "Магистраль северной столицы" — не исключает обращения в правоохранительные органы и подачи исковых заявлений к водителям в связи с блокированием ими в четверг ряда пунктов оплаты проезда по ЗСД. Об этом говорится в сообщении компании.

По данным ООО "Магистраль северной столицы", в четверг днем на пункте взимания платы, расположенном на основном ходу Южного участка ЗСД, водители нескольких транспортных средств, из которых одно грузовое, "одновременно совершили, по предварительным данным, намеренные ДТП — наезды на шлагбаумы пункта взимания платы". В результате, семь полос оказались временно заблокированными для движения транспорта, отмечает компания.

"На подъезде к пункту оплаты образовалось затруднение движения. Сотни пользователей автомобильной дороги вынуждены были потерять время, ожидая оформления данных ДТП и освобождения полос экипажами ГИБДД", — говорится в сообщении.

Как отмечается в документе, в связи с произошедшим компания оставляет за собой право на обращение в правоохранительные органы. Кроме того будет рассмотрен вопрос подачи исковых заявлений о компенсации причиненного материального ущерба, в том числе недополученных средств в связи с блокировкой полос пункта взимания платы.

По сообщению ряда СМИ, таким образом дальнобойщики проводили акцию протеста против платного проезда по ЗСД.

Как сообщили РИА Новости в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на ЗСД в четверг было зафиксировано несколько ДТП. Один из участников ДТП был доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен административный протокол.

Западный скоростной диаметр — первая платная автомагистраль в Петербурге, которая строится с 2005 года. Сначала было открыто движение по южному и северному участкам общей длиной около 35 километров. Последний (центральный участок) ЗСД был открыт 2 декабря 2016 года.

Центральный участок длиной 11,7 километра призван соединить Васильевский остров с Адмиралтейским и Приморским районами. Протяженность основного хода ЗСД — 46,6 километра, общая протяженность со съездами и развязками — более 70. На дороге предусмотрено функционирование 15 транспортных развязок, движение осуществляется по четырем-восьми полосам.