В СФ продолжат работу над программами против интернет-угроз для детей

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества продолжит работу над программами, способными нейтрализовать угрозы в интернете для детей, сообщила РИА Новости председатель комиссии Людмила Бокова.

"Наша временная комиссия по развитию информационного общества будет продолжать работу в этом направлении, в ближайшее время будут запущены новые инициативы, проекты и программы, которые будут нейтрализовывать сетевые угрозы и создавать безопасное и полезное информационное пространство для наших детей", — сказала сенатор.

По словам Боковой, по инициативе спикера Совфеда Валентины Матвиенко комиссия уже третий год подряд проводит единый урок, который знакомит школьников с основами безопасного поведения в интернете. Если в 2014 году участниками урока стали 11 миллионов школьников, то в 2015 году — уже 13 миллионов детей. В этом году к проекту присоединились учреждения высшего, среднего профессионального образования и учреждения для детей-сирот и ожидается еще больший охват, отметила сенатор.

"На едином уроке дети, а с ними и их родители, учатся защищать свои персональные данные, совершать безопасные покупки в интернет-магазинах, анализировать правдивость и достоверность информации в сети Интернет, распознавать вредоносный контент, пользоваться антивирусами, не поддаваться на уловки интернет-мошенников и избегать деструктивных сообществ в социальных сетях", — пояснила Бокова.

Как отметила глава комиссии, в сети дети часто становятся жертвами троллинга и интернет-мошенничеств.

"Пока еще наши дети не умеют защищать свои устройства и оберегать себя в цифровой жизни. К чему это проводит? Сейчас это детские самоубийства, похищения денег детей и их родителей, травля в сети и многие другие последствия, о которых зачастую дети не говорят своим родителям и учителям и решают свои проблемы самостоятельно", — заявила сенатор.